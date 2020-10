Liverpool đón tin vui về Becker, Thiago và Matip trước khi gặp Sheffield United

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Tổng thống Mỹ Donald Trump nhảy múa hài hước theo điệu nhạc trong lúc vận động tranh cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump là một người " đặc biệt " ông luôn có những hành động bất ngờ ít ai đoán được và lần này ông đã thể hiện điệu nhảy vui nhộn trong buổi vận động tranh cử tại Pennsylvania, Mỹ vào hôm 20/10.