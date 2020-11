Liverpool lại vướng đại họa: Joe Gomez nguy cơ nghỉ hết mùa như Van Dijk

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Minh oan cho tài xế xe khách, do xe máy chạy lấn làn nên mới xảy ra tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Đường, huyện Long Thành (Đồng Nai) vào chiều ngày 8/11. Tài xế xe khách được minh oan sau tai nạn nhờ có camera hành trình ghi lại cảnh xe máy chạy lấn làn gây ra tai nạn.