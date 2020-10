Lộ ảnh hậu trường phim Dương Dương hôn trán, cài áo cho Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan khóc ròng ghen tị

"Em là niềm kiêu hãnh của anh" chuyển thể từ bộ truyện cùng tên nổi tiếng của Cố Mạn, kể về mối lương duyên của Vu Đồ (Dương Dương) và Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba). Sau buổi lễ khai máy diễn ra vào ngày 29/9 vừa qua, những hình ảnh hiếm hoi về quá trình quay trên phim trường của cặp đôi diễn viên liên tục được fan cập nhật và bàn tán sôi nổi.

Mới đây nhất vào sáng 7/10, những khoảnh khắc tình tứ của Vu Đồ (Dương Dương) và Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba) tiếp tục được chia sẻ khiến khán giả phải phấn khích không thôi vì quá ngọt ngào. Cụ thể fan bắt gặp Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đang quay cảnh ở trên cano. Sẽ không có gì đáng nói nếu Dương Dương không chăm chút Địch Lệ Nhiệt Ba như em bé khiến fan đỏ mắt ghen tị.

Hình ảnh cặp đôi mặc áo phao cho nhau tình tứ không thôi

Anh chàng cẩn thận giúp Nhiệt Ba mặc áo phao, thắt cài dây an toàn cẩn thận và không quên đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán nữ diễn viên. Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi chính "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh" được chia sẻ bảo sao netizen không "sốt xình xịch" cho được.

Nụ hôn phớt nhẹ lên trán cũng đủ khiến fan "quắn quéo"

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị chê già hơn nam chính khi diện đồ học sinh nhưng trong cảnh này thì Dương Dương lại trưởng thành lạ còn nữ diễn viên Tân Cương thì e ấp như sánh vai bên tình đầu.

Sau khi chăm chút Địch Lệ Nhiệt Ba cẩn thận xong xuôi Dương Dương mới bắt đầu tự mặc áo phao cho mình và chàng có lòng thì sao nàng lại không có dạ, Nhiệt Ba không quên giúp chàng cài áo cực tình.

Nàng cài áo giúp chàng nhiệt tình không kém

Không thể phủ nhận những hình ảnh xa cách của cặp đôi Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba trong buổi khai máy khiến fan không khỏi lo lắng nhẹ về phản ứng hóa học của cặp đôi trong phim. Những hình ảnh hậu trường ngọt như đường này chính là niềm an ủi mà fan chờ đợi bấy lâu nay để có thêm cảm hứng "đu" phim.

"Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh" là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Cố Mạn kể về câu chuyện tình yêu ngọt ngào của một đại minh tinh vạn người mê và một game thủ ẩn mình. Với những chiếc visual siêu xịn trong loạt ảnh hậu trường của cặp đôi chính, "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh" được dự đoán sẽ làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ trong năm 2021 tới.

