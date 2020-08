Nhiều người phẫn nộ khi nữ ca sĩ trẻ Amee bị lộ clip chơi đùa cùng bạn trong phòng ngủ

Sáng sớm ngày 4/8, cộng đồng mạng rôm rả bàn tán về đoạn clip nhạy cảm bị tung lên mạng của nữ ca sĩ trẻ Amee. Đáng nói đây chỉ là khoảnh khắc đời thường, vui đùa với bạn bè trong phòng ngủ do chính một người bạn của cô nàng quay lại.

Cụ thể là Amee có mặc trang phục thoải mái đang gập bụng cùng bạn trên giường nên không may để lộ nội y. Tuy nhiên, hành động phát tán, chia sẻ rộng rãi đoạn clip trên mạng xã hội là một hành động đáng lên án vì điều này làm ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự của cô ca sĩ trẻ. Dưới những bài post, đoạn clip là những lời bình phẩm trêu đùa, xúc phạm một cách ‘khó lọt tai’ trong khi Amee mới là người bị hại trong câu chuyện này.

Nữ ca sĩ trẻ triển vọng - Amee.

Hình ảnh cắt từ clip được cộng đồng mạng lan truyền chóng mặt trên mạng.



Liên quan đến vụ việc, thông tin từ phía đại diện của Amee – công ty ST.319 cho biết, đây là đoạn video từ năm 2015-2016 khi mà cô nàng chưa trở thành ca sĩ nổi tiếng như bây giờ. Bên phía đại diện cũng nói rằng sẽ nhờ đến Liên quan đến vụ việc, thông tin từ phía đại diện của Amee – công ty ST.319 cho biết, đây là đoạn video từ năm 2015-2016 khi mà cô nàng chưa trở thành ca sĩ nổi tiếng như bây giờ. Bên phía đại diện cũng nói rằng sẽ nhờ đến Pháp luật vào cuộc để dừng hành động lan truyền hình ảnh nhạy cảm này. Được biết ngay khi clip bị phát tán, Amee đang phải chịu cú sốc tinh thần cực lớn ở tuổi 20. Đồng thời, các fan hâm mộ cũng vô cùng bức xúc trước hành vi trên và ủng hộ việc mạnh tay nhờ phát luật can thiệp để bảo vệ hình ảnh cũng như danh dự cho Amee.





Amee tên thật là Trần Huyền My sinh ngày 23 tháng 3 năm 2000, trực thuộc công ty giải trí ST.319. Cô ca sĩ xinh đẹp, trong sáng với khuôn miệng duyên dáng và nước da trắng hồng rạng rõ. Chính thức ra mắt công chúng vào năm 2019 nhưng đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, có thể nói cô nàng là một ca sĩ trẻ triển vọng đang lên trong làng nghệ thuật Việt Nam và có một lượng fan đông đảo.

Ca sĩ trẻ Amee.



Nguyên văn đoạn chia sẻ từ phía công ty ST.319 như sau:



"Đoạn clip này có khả năng bị quay trong khoảng năm 2015-2016. Khi đó, Amee chưa nổi tiếng và còn nhỏ tuổi. Amee vốn dĩ rất vô tư nên không hề phòng bị với bạn bè. Có thể thấy clip quay trong phòng ngủ (Amee và người bạn bên cạnh đều mặc đồ ngủ) cùng với hội bạn gái đùa giỡn, tập thể dục - hành động rất bình thường. Bất thường là ở kẻ phát tán clip này nhằm mục đích hãm hại, tấn công danh dự một cô bé.

Chúng tôi đã nhắc nhở Amee cẩn trọng hơn trong những mối quan hệ bạn bè, đồng thời đang làm công tác tư tưởng cho bạn ấy vì đây thực sự là cú sốc lớn với Amee khi cô bé trước nay luôn chỉ tập trung làm việc, quyết tâm đi lên bằng thực lực và không gây hiềm khích với ai nhưng lại gặp phải chuyện này.

Hành vi xâm phạm đời tư và cố tình tấn công, hãm hại người vô tội là phạm pháp. Công ty sẽ nhờ pháp luật vào cuộc xử lý. Đồng thời chúng tôi tha thiết mong cộng đồng văn minh không lan truyền cũng như gay gắt lên án kẻ phát tán clip để không có thêm bất kỳ nạn nhân nào phải chịu cú sốc tinh thần và ám ảnh tâm lý cả đời.

Chúng tôi chân thành xin lỗi khán giả bị làm phiền bởi sự việc không hay này trong thời điểm chúng ta có nhiều thứ đáng để quan tâm hơn."



Sản phẩm ca nhạc mới nhất của Amee.



