Đừng để bố mẹ nhìn thấy: Choáng với cú 'hat-trick' 3 điểm 10 của 2 thủ khoa tổ hợp KHXH

Lộ diện 2 thủ khoa tổ hợp KHXH với 3 điểm 10 điểm thi THPT

Bên cạnh những số 10 tròn trĩnh nói trên, thí sinh SBD 1***922 có điểm thi Toán 8.00, Ngữ Văn 8.25, tiếng Anh 4.80. Trong khi đó, thí sinh mang SBD 2**082 có điểm thi Toán 6.00, Ngữ Văn 8.50, tiếng Anh 7.00.

Cộng đồng mạng hiện đang 'truy lùng' dấu vết của 2 thủ khoa này. Theo thông tin hành lang đang được chia sẻ chóng mặt trên các mạng xã hội, thủ khoa tổ hợp Khoa học Xã hội tới từ Phú Thọ là cô bạn Ngô Thu Hường tới từ trường THPT Vĩnh Chân, Thanh Ba, Phú Thọ.

Cô thủ khoa xinh đẹp tới từ Phú Thọ

Trước đó, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong tổng số 830.764 thí sinh dự thi, cả nước có 2 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ Văn, 273 điểm 10 môn Toán, 10 điểm 10 môn Vật lý, 399 điểm 10 môn Hóa học.

Số điểm 10 ở môn Sinh học và Lịch sử lần lượt là 121 và 371. Trong khi đó, môn Địa lý có 248 điểm 10 và môn Giáo dục công dân đứng đầu danh sách về số lượng điểm 10 khi có tới 4.163 em giành điểm tối đa.

Your browser does not support HTML5 video.

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

Xem thêm: Đã tìm ra info 1 trong 2 nữ sinh đạt điểm 10 Ngữ Văn: Tổng kết 9,9, chưa biết 9 điểm môn Văn là gì!

Theo Thùy Dương/SKCĐ