Lộ diện 5 màu sắc 'ngọt lịm' của iPhone 12 trước thềm ra mắt khiến 'fan táo' nức lòng

Apple đã xác nhận thông tin về sự kiện "Hi Speed" sẽ diễn ra vào lúc 10h ngày 13/10 theo giờ địa phương, tức 0h 14/10 theo giờ Việt Nam. Theo đó, màu sắc và hình dáng của các sản phẩm iPhone 12 cũng là điều mà các fan mong chờ nhất.

Mới đây, một nguồn tin cho biết, iPhone 12 sẽ có những phiên bản màu sắc ngọt lịm, chiều lòng hội chị em với những gam màu dễ thương đến sang chảnh. Cụ thể, theo leaker @rquandt đưa tin, iPhone 12 mini và iPhone 12 có các tùy chọn màu sắc như: Green (xanh lá), Blue (xanh lam), Gold (vàng), Grey (xám) và Silver (bạc). Hai sản phẩm này cũng sẽ có bộ nhớ là 64 GB, 128 GB và 256 GB.

iPhone 12 được cho là sẽ có thêm màu xanh navy nhưng lại chỉ có trên 2 phiên bản tiêu chuẩn

Trong khi đó, các dòng iPhone 12 cao cấp hơn như Pro và Pro Max sẽ có 3 màu để bạn lựa chọn đó là Grey (xám), Gold (vàng) và Silver (bạc) kèm theo đó là các tùy chọn bộ nhớ bao gồm: 128 GB, 256 GB và 512 GB.

Một điều đặc biệt đó là màu xanh Navy vốn được đồn đoán là chỉ xuất hiện trên iPhone 12 Pro và Pro Max thì nay lại chỉ có trên 2 phiên bản tiêu chuẩn là iPhone 12 mini va iPhone 12. Mặc dù vậy những thông tin này vẫn chưa được xác thực. Do đó chúng ta cần phải chờ đợi thêm vài ngày nữa để biết được kết quả chính xác.

Chuyên gia công nghệ từng tiết lộ rằng sẽ có ít nhất 1 phiên bản iPhone 12 sở hữu màu xanh navy

Đầu năm nay, chuyên gia công nghệ uy tín Max Weinbach của diễn đàn XDA Developers cũng đã có vài lời chia sẻ rằng sẽ có ít nhất 1 phiên bản iPhone 12 sở hữu màu xanh navy.

Năm vừa qua, Apple trình làng iPhone 11 khiến 'fan táo' nức lòng với cụm camera “siêu to siêu khủng lồ”, cùng một loạt màu sắc ngọt ngào như tím oải hương, xanh bạc hà,...

iPhone 12 cũng sẽ có những phiên bản màu sắc ngọt lịm, đốn tim “hội chị em” và cả những gam màu trầm tính sang trọng và trang nhã

Trang GizChina cũng dẫn nguồn từ một số nhà phân tích của Trung Quốc, cho biết, iPhone 12 sẽ có 2 phiên bản tùy chọn màu sắc mới đó là xanh navy và màu đỏ. Hai màu này cũng đã được Apple tích hợp trên sản phẩm Apple Watch Series 6 của mình từ tháng trước.

GizChina dẫn nguồn từ một số nhà phân tích tại Trung Quốc cho biết, iPhone 12 sẽ có 2 tuỳ chọn màu sắc mới, gồm xanh navy và đỏ

Do đó khả năng 2 sản phẩm cao cấp của iPhone là Pro và Pro Max cũng sẽ có thêm màu đỏ để tạo ra sự đồng bộ với Apple Watch Series 6.

Your browser does not support HTML5 video.

iPhone 12

Xem thêm: Apple đang làm mọi cách để niêm yết giá iPhone 12 ở mức thấp nhất có thể

Theo Phương Hoa/SKCĐ