Lộ diện bạn gái bí ẩn của HLV Rap Việt Wowy: Gắn bó bên nhau cả thập kỷ là có thật?

Tên tuổi của nam rapper Wowy ngày càng được nhiều người chú ý sau khi trở thành HLV chương trình Rap Việt . Trong khi các đồng nghiệp như Binz, Karik liên tục nhận được nhiều sự quan tâm bởi chuyện tình yêu ngọt ngào, riêng chuyện yêu đương của Wowy lại khá bí ẩn.

Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng đã gom góp lại nhiều bằng chứng trên mạng xã hội và khẳng định, Wowy đã có bạn gái lâu năm. Và cô gái bí ẩn ấy có tên là Nhung Lê.

Bạn gái bí ẩn của Wowy có tên Nhung Lê

Cụ thể, khi lục lại những chia sẻ trước đây của nam rapper, fan phát hiện Wowy từng nhiều lần công khai chia sẻ hình ảnh bạn gái, thậm chí còn viết status giới thiệu với giọng điệu vô cùng tự hào: "Đây là bạn gái tôi"; "Cô ấy là trợ lý của tôi, rất cool"...

Nam rapper tự hào giới thiệu về bạn gái

Bên cạnh đó, còn có nhiều hình cảnh cặp đôi thân thiết, chụp ảnh vui vẻ bên chú cún cưng của HLV Rap Việt. Điều đáng nói, nhiều người còn đồn thổi rằng Wowy và bạn gái bên nhau từ khi còn 2 bàn tay trắng đến khi thành danh. Tuy nhiên, khi nào cặp đôi về chung một nhà vẫn là một câu hỏi lớn.

Cặp đôi thoải mái chụp ảnh cùng cún cưng





Năm 2019, người được cho là bạn gái của Wowy chia sẻ trên MXH thì lúc đó, cả hai đã quen nhau được 9 năm. Như vậy, đến năm nay cặp đôi đã ngót nghét gắn bó 10 năm bên nhau. Khi tham gia một show truyền hình gần đây, dù không nhắc gì tới người yêu như Wowy vẫn khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ về chuyện tập tành: "Mình chỉ tập để làm sao to lên, bự lên để khi mà mình đi ra đường có thể bảo vệ người phụ nữ của mình một cách hoàn toàn”.

Đọc lại chia sẻ của bạn gái Wowy, chuyện tình của cả hai vô cùng hài hước, đáng yêu. Đặc biệt, lần đầu tiên chính thức gặp nhau, bạn gái Wowy bị ướt hết đồ và nam rapper gợi ý mặc đồ của mình rồi nói "Em ơi xích ra xa đi, ngồi gần quá anh sợ anh làm gì em".

Chia sẻ về chuyện tình của cô nàng



Hiện tại, Wowy vẫn chưa chính thức xác nhận về chuyện tình của mình với khán giả. Tuy nhiên người hâm mộ rất hi vọng sẽ anh sẽ sớm xác nhận tin vui để mọi người cùng... hưởng ké.



