Lộ diện chân dung kẻ cướp ngân hàng SHB ở Bình Dương, cao 1m65, nói giọng miền Nam

Theo những chứng cứ đã thu thập được, công an điều tra đã xác định được đối tượng cướp ngân hàng là nam giới, trong độ tuổi từ 20-25, thân hình vừa vừa, không gầy không béo, cao khoảng 1m65 và nói giọng miền Nam. Qua trích xuất camera thấy được đối tượng này tham gia gây án một mình và không có đồng bọn đi theo.

Chân dung đối tượng trong vụ cướp ngân hàng SHB ở Bình Dương

Cụ thể, đối tượng này sử dụng loại xe máy tay ga hiệu Nouvo màu đỏ đen không gắn biển số, để xe còn nổ máy trên vỉa hè, cách ngân hàng SHB khoảng 20m.

Khi lên xe tẩu thoát, hắn chạy ngược về hướng Hòa Lợi, sau đó rẽ vào đường Mỹ Phước - Tân Vạn và chạy về hướng vòng xoay Định Hòa thuộc phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một.

Công an thị xã Bến Cát cho hay, "Hiện vụ việc Công an thị xã Bến Cát đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an phường Tân Định tiếp tục trích xuất hệ thống camera để truy tìm hướng đối tượng tẩu thoát".