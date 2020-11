Cập nhật: Lộ diện nghi can cướp ngân hàng SHB ở Bình Dương, tích cực truy bắt đối tượng

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, đến tối 18/11, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) vẫn đang tiến hành với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương để truy tìm nghi can vụ cướp ngân hàng SHB mới xảy ra trên địa bàn.



Được biết, vụ việc xảy ra tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), có địa chỉ ở đường ĐT741, phường Tân Định, Thị xã Bến Cát ( Bình Dương ).

Theo như hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh của người dân, kẻ được cho là tên cướp ngân hàng SHB có chiều cao từ 1,65 đến 1,7m. Khi bỏ chạy, người này mặc áo khoác màu đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vải kín mít.

Hình ảnh được camera an ninh của nhà dân ghi lại

Ngoài ra, tên cướp di chuyển bằng xe máy nhãn hiệu Yamaha Nouvo màu đỏ, không có biển số. Sau khi gây án, đối tượng chạy về hướng phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát).



Như đã đưa tin, vào khoảng 12h trưa ngày 18/11, một thanh niên đi xe máy để ngoài cổng (cách ngân hàng khoảng 50m) rồi vào trong chi nhánh ngân hàng SHB. Khi vào trong quầy giao dịch, người này rút ra một vật giống súng đe dọa nhân viên và bắt đưa tiền.



Lúc này, nhân viên ngân hàng nói tiền để trong két sắt và không hề biết mật khẩu. Do đó, thanh niên yêu cầu nhân viên kéo hộc tủ, hộc bàn ra để kiểm tra xem có tiền hay không nhưng không có.

Nơi xảy ra vụ cướp.



Phát hiện sự việc, bảo vệ ngân hàng vội vàng chạy ra ngoài truy hô khiến tên cướp hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo ghi nhận ban đầu, ngân hàng vẫn chưa bị mất tiền cũng như tài sản.

Hiện, việc truy bắt kẻ cướp ngân hàng SHB vẫn đang được tích cực tiến hành.



