Lộ diện Samsung Galaxy S20 Plus phiên bản BTS dành riêng cho ARMY: Có thực sự đáng tiền?

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin rò rỉ cho rằng Samsung đang có kế hoạch ra mắt phiên bản Galaxy S20 đặc biệt, được lấy cảm hứng từ nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS. Mới đây, leaker nổi tiếng Evan Blass đã chia sẻ một số hình ảnh teaser về mẫu điện thoại Samsung mới cùng hashtag #BTSARMY khiến cho thông tin về chiếc Galaxy S20 Plus phiên bản BTS gần như là chắc chắn.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên Twitter, chiếc Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition có diện mạo tương đối khác biệt so với các phiên bản còn lại. Chiếc điện thoại có màu tím khá tương đồng với Galaxy S9+ Lilac Purple trước đây.

Điểm làm nên sự khác biệt của chiếc điện thoại Samsung phiên bản BTS này là hình ảnh logo của nhóm nhạc ở mặt lưng. Ngoài ra, ở cụm camera sau trên chiếc máy cũng được nhấn nhá thêm một hình trái tim màu tím khá nổi bật. Một số hình nền và theme cũng được cài đặt thêm để phù hợp với tông màu của máy. Còn lại về mặt tính năng, Galaxy S20 Plus BTS Edition không có sự khác biệt so với phiên bản thông thường.

Bên cạnh Galaxy S20 Plus phiên bản BTS, Samsung sẽ còn tung ra cả mẫu tai nghe true-wireless Buds+ BTS Edition. Theo hình ảnh được đăng tải trên trang web của Samsung, chiếc tai nghe có màu sắc chủ đạo là màu đen nhưng phần cảm ứng và vỏ hộp bên ngoài là màu tím, màu chủ đạo của BTS. Tuy nhiên màu tím này không đồng nhất với màu của chiếc Galaxy S20 Plus BTS Edition ở trên.

Ngoài màu sắc, chiếc tai nghe phiên bản BTS cũng không có sự khác biệt gì so với phiên bản truyền thống.

Theo nguồn tin của GSMArena, điện thoại Galaxy S20 và tai nghe Galaxy Buds phiên bản BTS sẽ được tung ra tại Hàn Quốc và ngày 9/7 sắp tới. Không loại trừ khả năng những sản phẩm này cũng sẽ được phân phối tại các quốc gia khác, bao gồm Việt Nam. Một số nguồn tin từ Samsung cũng tiết lộ hàng này sẽ mở đợt đặt trước 2 sản phẩm này bắt đầu từ 19/6 tới đây.

Việc ra mắt mẫu điện thoại phiên bản BTS dường như là một trong những nỗ lực của Samsung trong việc cứu vãn doanh số của của dòng sản phẩm mới nhất là Galaxy S20.

Theo báo cáo được thu thập từ PCMag, sau 7 tuần đầu tiên có mặt trên thị trường, doanh số của Galaxy S20 chỉ bằng một nửa so với Galaxy S10. Một số chuyên gia dự đoán mẫu smart phone mới này sẽ có doanh số bán ra thấp hơn đến 60% so với người tiền nhiệm do những nguyên nhân như: sản phẩm kém hấp dẫn, giá cao, dịch COVID-19... Sự kết hợp với BTS sẽ phần nào giúp cứu vãn doanh số của mẫu điện thoại này. Hiện chưa rõ của giá của chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 BTS là bao nhiêu nhưng chắc chắn sẽ cao hơn so với phiên bản truyền thống của mẫu điện thoại này.



Theo Kiều Đỗ/SKCĐ