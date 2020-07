Khoe cảnh vợ chăm con, ông xã Hoa hậu Đặng Thu Thảo 'vô tình' để lộ luôn mặt quý tử nhà mình

Là một trong những mỹ nhân Việt có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc nhất, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng doanh nhân Nguyễn Trung Tín chính thức về chung nhà đã được 3 năm. Tuy nhiên, cặp đôi lúc nào cũng ngọt ngào, tình cảm như thuở ban đầu.

Tháng 3/2018, cặp đôi đã chào đón con gái đầu lòng có tên Sophie. Đến ngày 20/5 vừa qua, Đặng Thu Thảo vừa hạ sinh bé thứ 2 cho ông xã doanh nhân. Được biết, đây là một quý tử, khi chào đời nặng 3,5kg. Cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Đặng Thu Thảo càng thêm hạnh phúc khi đã có 2 thiên thần với 'đủ nếp đủ tẻ'.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip được Trung Tín chia sẻ.





Không còn giấu diếm quá lâu, mới đây, trên trang cá nhân của mình doanh nhân Trung Tín đã hạnh phúc chia sẻ đoạn clip hơn 2 phút ghi lại toàn bộ khoảnh khắc bà xã hoa hậu đang chăm sóc cậu quý tử thứ 2.

Kèm theo clip, Trung Tín chia sẻ: "In these trying times, I thought I'd share a famous quote for my infant son, my family and perhaps for all of us: 'You are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think, and loved more than you'll ever know' — Alan Alexander Milne, author of Winnie the Pooh. We will get through this, together".





Ảnh cắt từ clip.

Tạm dịch: Trong lần này, tôi nghĩ mình có thể chia sẻ câu nói nổi tiếng dành cho con trai nhỏ mình, gia đình mình và có lẽ cho tất cả chúng ta: 'Bạn dũng cảm hơn bạn tin, mạnh mẽ hơn tưởng, thông minh hơn bạn nghĩ và yêu nhiều hơn bạn biết' - câu nói của Alan Alexander Milne - tác giả nhân vật Winnie the Pooh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua hết.

Trong đoạn clip, khuôn mặt quý tử của nhà doanh nhân - hoa hậu cũng chính thức lộ diện. Từ clip có thể thấy, quý tử thứ 2 nhà Đặng Thu Thảo có làn da trắng ngần, vầng trán cao cùng mái tóc đen dài. Nhiều người thích thú trước khuôn mặt cậu bé, khẳng định quý tử nhà hoa hậu đã thừa hưởng được nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ