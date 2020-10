Lo ngại mưa bão lớn diễn biến phức tạp, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Trưa 11/10, theo Người lao động, Sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng đã có công văn gửi Phòng GD-ĐT các cấp về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học do lo ngại mưa bão lớn diễn biến phức tạp.

Theo đó, Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học, trung tâm trực thuộc, các trường đại học,... thông báo cho các em học sinh, sinh viên và học viên được nghỉ học từ ngày mai (ngày 12/10) cho đến khi có thông báo mới.

Theo công văn của Sở, theo dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn, Đà Nẵng sẽ tiếp tục mưa lớn và có khả năng kéo dài trong những ngày sắp tới do ảnh hưởng của bão số 6 . Trước đó, do lo ngại mưa bão, TP. Đà Nẵng đã cho phép học sinh nghỉ học từ trưa ngày 8/10 tới ngày 10/10 để đảm bảo an toàn.

Theo thống kê tính đến sáng nay ngày 11/10, có tới 11 trường của huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã bị sập, ngoài ra còn có một số trường bị sập tường rào, mưa lớn thấm dột một số phòng học...

Sở cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nhanh chóng khắc phục hậu quả của mưa lũ sau khi lũ rút, tổ chức dọn vệ sinh trường lớp để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Sở cũng đề nghị các đơn vị báo cáo nhanh tình hình thiệt hại (nếu có) trước 16h hằng ngày.

Dự báo trong 12h tới, bão số 6 sẽ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiến thẳng vào phía đất tiền nước ta, trong đó các tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng nhất của bão số 6 là từ Quảng Nam đến Bình Định. Tình hình mưa lũ trên các sông hiện nay vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Dự báo trong ngày hôm nay, nước lũ trên các sông như sông Bồ, sông Hương vẫn sẽ dao động ở mức cao, trên sông Ngàn Sâu, Kiến Giang, Thạch Hãn, Vu Gia-Thu Bồn, nước có dấu hiệu giảm dần tuy nhiên tình hình mưa lũ vẫ diễn biến rất phức tạp.

Trong những ngày tới, dự kiến các tỉnh ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có thể tiếp tục mưa lớn, có nơi đặc biệt mưa to. Hiện mực nước sông Vu Gia đang xuống chậm, ngoài ra các sông khác thuộc thành phố đang dao động ở mức dưới Báo động 2, theo PLO.



Theo Linh Chi/SKCĐ