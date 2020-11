Vụ bố chồng đánh con dâu và cháu nội dã man: Lời kể nạn nhân tiết lộ nguyên nhân khó tin

Chiều 14/11, liên quan đến vụ bố chồng đánh con dâu cùng 2 cháu nội trọng thương ở Hà Tĩnh, một lãnh đạo huyện Nghi Xuân cho biết, sau khi xảy ra mâu thuẫn, ông H.T.C (70 tuổi, trú thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) đã dùng búa đinh tấn công con dâu và 2 cháu nội gây thương tích nặng.

Theo lời khai ban đầu của chị P.T.D. (34 tuổi, con dâu ông Cổn) tại cơ quan điều tra, trong bữa cơm tối, ông C. chê nồi canh chị D. nấu không ngon nên hai bố con dẫn tới cãi vã. Tuy nhiên, theo một số người dân địa phương thì mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc, giữa bố chồng và con dâu cũng đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ to tiếng với nhau.

Mâm cơm còn ăn dở của gia đình chị D.



Sự việc xảy ra trong bữa cơm tối lúc 18h hôm 13/11. Được biết chị D. đang Sự việc xảy ra trong bữa cơm tối lúc 18h hôm 13/11. Được biết chị D. đang mang thai đứa con thứ ba 23 tuần. Hai bé con của chị là H.B.N. (9 tuổi.) và H.N.V. (4 tuổi) cũng bị thương, trong đó bé V. (4 tuổi) bị vỡ hộp sọ, tình trạng khá nguy hiểm.



Được biết, vợ chồng chị D. cùng 2 con nhỏ trước đây sinh sống và làm việc ở Đắk Lắk. Từ ngày chị D. mang thai đứa con thứ 3, họ quyết định về quê sống. Do hoàn cảnh khó khăn nên anh H.T. H. (chồng chị D.) vẫn trở lại Đắk Lắk làm thuê. 3 mẹ con chị D. ở nhà cùng bố chồng trong căn nhà nhỏ.

Cháu N. và cháu V. hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An.

Sau khi gây án, ông C. bỏ trốn khỏi hiện trường đến một trang trại của người thân và được xác định đã uống thuốc sâu tự tử. Ông hiện đang được điều trị tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Được biết, cơ quan chức năng tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của ông C. ngay tại nhà nghi phạm với nội dung "vĩnh biệt thế giới này". Do ông C. đang cấp cứu nên chưa thể lấy lời khai. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hà Ly/SKCĐ