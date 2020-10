Lộ Tấn cầu hôn bạn gái theo cách không giống ai, còn bonus thêm hàng loạt cảnh hôn ngọt ngào

Lên sóng từ ngày 15/9, Yêu Em Từ dạ dày trở thành một trong những bộ phim Trung thu hút người xem nhất tại thời điểm hiện tại. Dù không quá cầu kỳ trong việc xây dựng tình huống, phim vẫn dễ dàng chinh phục khán giả thông qua những yếu tố hài hước cùng thước phim ngọt ngào của Lộ Tấn (Lâm Vũ Thân) và Cố Thắng Nam (Triệu Lộ Tư).

Sau 10 tập và những màn 'vờn qua vờn lại', Lộ Tấn và Cố Thắng Nam đã chính thức trở thành một đôi. Tuy nhiên sau đó, từ tập 11 đến 18 cặp đôi cũng gặp phải nhiều biến cố từ gia đình 2 bên cùng những 'ong bướm' xung quanh.

Tuy nhiên, bằng năng lực của mình, Lộ Tấn và Cố Thắng Nam đã nhanh chóng chinh phục được gia đình và thẳng thắn từ chối những 'vệ tinh' quanh mình để có thể sánh bước bên nhau. Do đó, khán giả lại tiếp tục chết chìm trong những khoảnh khắc mật ngọt của cặp đôi.

Sau khi tập 17, 18 lên sóng không lâu, một đoạn clip nhá hàng phim Yêu Em Từ Dạ Dày đã khiến khán giả thích thú vô cùng. Từ đoạn clip được hé lộ là cảnh Lộ Tấn cầu hôn bạn gái bằng phương thức độc đáo không giống ai.

Cụ thể, 'ông chú' đã đặt một chiếc bánh kem khổng lồ mô phỏng lại tình huống cặp đôi lần đầu gặp mặt. Trước sự hoài nghi của bạn gái, Lộ Tấn đã đặt một "bé phân" đội nhẫn kim cương to đùng lên chiếc xe màu đỏ.

Màn cầu hôn có 1-0-2 khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, xuýt xoa. Nhiều người khen ngợi ông chú quá tinh tế, lãng mạn và có đầu óc sáng tạo. Dù chưa chiếu đến tập cuối nhưng không ít người xem đã chắc nịch rằng cặp đôi sẽ về chung một nhà, chốt sổ bằng một cái kết vô cùng viên mãn.

Phim Yêu Em Từ Dạ Dày phát sóng trên WETV vào 19h thứ Ba và thứ Tư hàng tuần.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ