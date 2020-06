Minhon Beauty Center mời phẫu thuật chui: Phòng Y tế Quận 10 không kiểm tra?

Sức khoẻ Cộng đồng có bài “ Ngày 3/6,có bài “ Minhon Beauty Center lại cung cấp dịch vụ chui, qua mặt cơ quan chức năng ?”. Theo đó, chỉ là phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ nhưng Minhon Beauty Center được quảng cáo và mời khách hàng phẫu thuật vùng kín ngay tại cơ sở. Nhân viên này còn khẳng định dịch vụ này đã mở ra trong thời gian dài và có rất nhiều khách.

Sau khi Sức khoẻ Cộng đồng phản ánh, Phòng Y tế quận 10 đã xuống kiểm tra Minhon Beauty Center (444 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10) và ghi nhận cơ sở có giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, những gì mà PV phản ánh về những dấu hiệu quảng cáo quá phạm vi chuyên môn và cung cấp dịch vụ phẫu thuật vùng kín chui thì Phòng Y tế quận 10 không đề cập.



Các dịch vụ quảng cáo đại phẫu đăng tải ngày 4/6 trên https://www.facebook.com/minhon.beautyclinic/

Không chỉ vậy, Minhon Beauty Center còn có dấu hiệu mập mờ về nhân sự, mời khách hàng thực hiện đại phẫu ngay tại cơ sở. Trong vai khách hàng, chúng tôi đã đến đây để hỏi về dịch vụ phẫu thuật vùng kín, hút mỡ bụng, nâng ngực. Ngoài nhân viên nữ tư vấn, mời chào các dịch vụ vùng kín ở tầng 1, chúng tôi còn được dẫn lên lầu 2 để được người phụ nữ tự giới thiệu là bác sĩ My thăm khám, tư vấn chi tiết về dịch vụ hút mỡ, nâng ngực.

Người phụ nữ tự giới thiệu là bác sĩ My thăm khám, tư vấn chi tiết về dịch vụ hút mỡ, nâng ngực.

Người phụ nữ này cho biết nâng ngực sẽ được đưa sang bệnh viện Tân Hưng (Quận 7). Sau khi tư vấn xong, lúc đưa xuống lầu thì người phụ nữ tên My chỉ tay về phía 1 căn phòng và cho biết nếu muốn hút mỡ bụng thì có thể làm ngay tại đây. Khi thấy chúng tôi tỏ vẻ hoảng hốt hỏi lại thì một nữ nhân viên khác nói: “Nếu chị muốn qua Bệnh viện thì cũng được”.

Người phụ nữ tên My chỉ tay về phía 1 căn phòng và cho biết nếu muốn hút mỡ bụng thì có thể làm ngay tại đây

Theo giấy phép hoạt động của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ này, người chịu trách nhiệm chuyên môn là bác sĩ Phạm Thị Thu Hà. Vậy nhân sự được giới thiệu là bác sĩ My là ai? Bà này có đăng ký hành nghề tại Minhon Beauty Center không và đã có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ chưa?

Ngoài ra, thời gian mà chúng tôi đến tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ là 11h trưa thứ 4 nhưng theo giấy phép hoạt động thẩm mỹ, từ thứ 2 đến thứ 6 cơ sở này chỉ được phép làm việc từ 17h đến 20h.

Trong danh mục kỹ thuật, giấy phép hoạt động do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phê duyệt, cấp cho Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ không hề có kỹ thuật: Nâng mông, nâng ngực, hút mỡ bụng, phẫu thuật vùng kín. Tuy nhiên, Fanpage https://www.facebook.com/minhon.beautyclinic/ và https://www.facebook.com/Nguy%E1%BB%85n-Hu%E1%BB%B3nh-Nh%C6%B0-MiNhon-106063274195858/ quảng cáo rầm rộ các dịch vụ đại phẫu.

Bảng giá các dịch vụ đại phẫu trên Fanpage https://www.facebook.com/minhon.beautyclinic/

“Làm trước trả sau. Nâng cấp vòng 1 trả góp 0 đồng. Chỉ cần CMND + HK. Hồ sơ thủ tục đơn giản. Không cần trả trước. Không gọi điện thoại cho người thân. Không cần chứng minh thu nhập. Duyệt hồ sơ và làm luôn trong ngày. Làm nâng ngực trả góp với chất lượng dịch vụ không đổi như chi trả bằng tiền mặt. Duy nhất tại VTM Quốc tế Minhon”. - Một quảng cáo ngày 3/6 đăng tải trên Fanpage https://www.facebook.com/minhon.beautyclinic/

Theo Thông tư 09/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, nội dung quảng cáo trên mọi phương tiện (bảng hiệu, áp-phích, pa-nô, tờ rơi, báo chí, phát thanh, truyền hình, internet) về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải được Sở Y tế xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện.

Nghị định 158/2013 NĐCP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng hoặc quá phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Nhìn từ các ca tai biến do làm đẹp trong thời gian vừa qua có thể thấy, công tác quản lý còn nhiều lỗ hổng, cấp phép nhiều nhưng hậu kiểm gần như không có, chính quyền địa phương được giao quản lý nhưng một số cơ sở hoạt động sai phép, khi hậu quả xảy ra chính quyền mới biết?

