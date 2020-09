Lộ tin Thành Nghị sẽ nên duyên với Cảnh Điềm trong phim mới dù "Trường An Nặc" vẫn đang dang dở

Sau "Lưu ly mỹ nhân sát", Thành Nghị trở thành cái tên nam chính hot hit nhất nhì màn ảnh Hoa Ngữ. Hiện Thành Nghị đang cùng Triệu Anh Tử tham gia bộ phim cổ trang "Trường An Nặc" lên sóng ngay sau khi "Lưu ly mỹ nhân sát" vừa kết thúc.

Thành Nghị và Cảnh Điềm sẽ nên duyên?

Tối 24/9, trên Weibo lan truyền thông tin chàng Tư Phượng sẽ đóng chính trong bộ phim mới "Gió Nam Hiểu Lòng Tôi", thành đôi với người đẹp Cảnh Điềm. "Gió Nam Hiểu Lòng Tôi" phim Trung Quốc chuyển thể từ tiểu thuyết của Thất Vi, xoay quanh chuyện tình trắc trở của Cố Nguyễn Nguyễn (Cảnh Điềm) và Phó Tây Châu (Thành Nghị). Năm 18 tuổi, trong một lần đi bơi, Phó Tây Châu bị tai nạn rơi xuống sông được Cố Nguyễn Nguyễn cứu giúp.

Không may sau đó Phó Tây Châu mất trí nhớ, Cố Nguyễn Nguyễn tốt bụng giữ anh lại để chăm sóc suốt một tháng liền và dần nảy sinh tình cảm với anh. Thế nhưng sau khi hồi phục, Phó Tây Châu biến mất không lời từ biệt. Bốn năm sau, hai người tái ngộ và lại phát sinh mối quan hệ. Cố Nguyễn Nguyễn tưởng chừng đã giành được tình cảm của Phó Tây Châu nhưng anh lại biến mất trong ngày cưới.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình

Vừa nghe xong về nội dung kịch bản dù có sự xuất hiện của nam thần Thành Nghị nhưng mọt phim Trung đều 'rần rần" lên tiếng "chê đứng chê ngồi". Phần lớn cư dân mạng cho rằng kịch bản của " Gió Nam Hiểu Lòng Tôi" quá cũ, mô típ như "Hoàng Tử Ếch" từ 15 năm trước. Phim có nội dung về việc nam/ nữ chính mất trí nhớ rồi liên tục có duyên tái ngộ đã không còn thịnh hàng từ rất lâu rồi nhưng thật khó hiểu khi "Gió Nam Hiểu Lòng Tôi" vẫn lựa chọn đi theo lối mòn. Bên cạnh đó tính cách nam chính có vấn đề nên fan không muốn Thành Nghị tham gia.

Thành Nghị đang vướng phải nhiều lùm xùm sau "Lưu ly mỹ nhân sát"

Thêm một yếu tố để fan phản đối là thời gian gần đây Thành Nghị đã liên tục đóng quá nhiều phim bi kịch, anh nên nhận một dự án đột phá hơn. Hiện Thành Nghị cũng đang không được lòng các fan sau lùm xùm "bơ đẹp" Viên Băng Nghiên trong đêm hội văn ca của đoàn làm phim "Lưu ly mỹ nhân sát". Chỉ sau một đêm Thành Nghị đã mất đi cả trăm nghìn fan vì hành động bất cẩn của mình nên nếu không kĩ lưỡng trong việc lựa chọn kịch bản, rất có thể mọi có gắng của Thành Nghị sẽ trở về con số 0 bởi không còn giữ được phong độ diễn xuất nữa.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ