"Lóa mắt" với bộ ảnh chụp màn đêm bằng điện thoại của các nhiếp ảnh gia Việt Nam

Cuộc thi #PhotographyRedefined được hai nhiếp ảnh gia nổi tiếng quốc tế là Samuel Elkins và Chris Hau khởi xướng. Những bức ảnh chụp màn đêm cực đẹp bằng điện thoại Vivo X50 Pro đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Bức ảnh khởi xướng cuộc thi của hai nhiếp ảnh gia nổi tiếng Samuel Elkins và Chris Hau

Bức ảnh Hà Nội về đêm của Nhiếp ảnh gia National Geographic Trần Tuấn Việt

Travel blogger Lý Thành Cơ với ảnh chụp Nhà hát Thành Phố…

Nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung với ảnh chụp trung tâm Landmark 81 về đêm

Nguyễn Sơn Tùng với hình ảnh “Chùa Cầu” tại Hội An

Tại Việt Nam, nhiếp ảnh gia National Geographic Trần Tuấn Việt đảm nhận vai trò giám khảo khách mời của cuộc thi. Sau hai tuần, #PhotographyRedefined đã thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ, những bức ảnh đầy ấn tượng và nhiều màu sắc được gửi về từ nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng như: Phạm Huy Trung, Nguyễn Sơn Tùng hay travel blogger Lý Thành Cơ, cùng rất nhiều tay nháy nghiệp dư khác.

Người dành chiến thắng sẽ nhận được một chiếc điện thoại Vivo X50 Pro tại Việt Nam. Nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt đã rất vất vả để chọn ra một bức ảnh xuất sắc nhất, với hơn 200 bài dự thi, cuối cùng anh cũng chọn ra được người chiến thắng. Đó chính là trang trai 19 tuổi Trương Hoài Vũ với bức ảnh Hồ Sông Hinh vô cùng xuất sắc mà theo anh “Đây là bức ảnh ấn tượng nhất đối với tôi, đúng chủ đề, kỹ thuật chụp đêm rất tốt, bố cục chặt chẽ, nước ảnh trong trẻo, độ phơi sáng khá tối ưu. Trong đó, các chi tiết vùng sáng và tối hài hoà, tiền cảnh và hậu cảnh rất hợp lý. Khoảnh khắc và ý ảnh thể hiện dải ngân hà tiếp giáp với thân cây rất thú vị. Ngoài ra, cảm xúc bức ảnh mang lại rất tích cực, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn lôi cuốn”.

Tác phẩm chiến thắng của Trương Hoài Vũ với hình ảnh Hồ Sông Hinh

Trương Hoài Vũ, sinh viên năm nhất trường Đại học Bách Khoa TP.HCM cho biết: “Vốn đam mê tìm hiểu về các hành tinh, tinh vân và được ngắm nhìn những tấm ảnh chụp các thiên thể, hay dải ngân hà của các nhiếp ảnh gia thiên văn đã nhen nhóm cho Vũ một tình yêu đặc biệt với nhiếp ảnh”.

Người bạn trẻ này cũng chia sẻ tới mọi người bí quyết để có một bức ảnh chụp đêm ấn tượng đó là nên chọn một địa điểm ở cách xa thành phố và môi trường nhiều ánh sáng nhân tạo như đèn đường, đèn từ các tòa nhà,...

Bên cạnh đó bạn cũng không nên chụp vào những đêm có trăng, vì ánh sáng của mặt trăng dù rất đẹp nhưng nó lại làm cho dài ngân hà nhìn không được rõ trên bầu trời, giống như bị ảnh hưởng bởi nguồn sáng nhân tạo.

Ngoài tác phẩm giành chiến thắng, cuộc thi cũng hội tụ vô số những tác phẩm nổi bật khác của Việt Nam như:

Trẻ em làng rác về đêm của Đỗ Hữu Tuân

Bức ảnh The Peninsula của Nhân Nguyễn

Khúc gỗ cô đơn - Leon Phuong



Thông qua cuộc thi này, Vivo đã giúp cộng đồng những người đam mê nhiếp ảnh Việt Nam có điều kiện để tiếp cận và giao lưu với bạn bè quốc tế. Thương hiệu cũng một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong, luôn cải tiến và đầu tư công nghệ cho camera trên các dòng điện thoại của mình. Có thể thấy, vũ khí lợi hại nhất của vivo X50 Pro chính là Camera Chống Rung Gimbal, kết hợp cùng với các chế độ Chụp Đêm Siêu Việt, Trời Sao, Siêu Trăng, giúp các nhiếp ảnh gia có thể thỏa sức sáng tạo cho những tác phẩm nghệ thuật của mình.

Trong tương lai, hãng điện thoại này sẽ tiếp tục phát triển đa dạng các tính năng chụp ảnh trên di động và các sáng tạo công nghệ dựa trên nhu cầu của người dùng. Mục tiêu cuối cùng mà Vivo theo đuổi đó là cho phép mọi người dùng có thể sử dụng smartphone như một công cụ để sáng tạo, lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời.

Your browser does not support HTML5 video.

8 mẹo CHỤP ẢNH ĐẸP TRIỆU LIKE bằng điện thoại: chụp phát 'Gấu' mê ngay!

Theo Phương Hoa/SKCĐ