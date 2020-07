Những loại hình dịch vụ nào ở Đà Nẵng được phép mở cửa trong thời gian giãn cách xã hội?

Your browser does not support HTML5 video.

Nhân viên cây xăng làm rơi cục tiền, thanh niên đi SH vào cây xăng `tiện tay` nhặt luôn

Người đàn ông đi xe SH vào đổ xăng, nhưng khi thấy cục tiền nhân viên cây xăng làm rơi liền đổi ý để đánh lạc hướng. Khi hai nhân viên không để ý liền nhặt lên và nhanh chân tẩu thoát Nguồn: Mạng xã hội giao thông