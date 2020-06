Loại ngay 3 kiểu đồ công sở này khỏi tủ đồ, không tăng độ chỉn chu còn cộng cho chị em chục tuổi

Vốn dĩ trang phục công sở luôn đòi hỏi sự đứng đắn, chỉnh tề để đảm bảo môi trường công việc chuyên nghiệp, tuy nhiên đôi khi chị em lại lên đồ cứng rắn, trang nghiêm quá mức. Điều này thay vì tăng phần chỉn chu, các nàng lại khiến mình dừ đi, tự cộng thêm cho mình cả chục tuổi.

Kiểu áo ren tối màu

Trong một số trường hợp, áo ren tối màu rất sang trọng, quý phái và được rất nhiều nàng công sở ưa thích. Dù vậy, một số áo ren có họa tiết quá dày, màu tối khiến các nàng trở nên dừ đi. Thay vào đó, nếu muốn giữ được vẻ quý phái mà vẫn có diện mạo tươi trẻ, các nàng công sở nên chọn áo ren có gam màu tươi sáng như be, hồng, trắng,...

Ngoài ra các nàng có thể thay thế bằng áo sơ mi, áo đũi hay blouse vải thô, vừa là những items chỉn chu mà vẫn không kém phần trẻ trung, tươi mới. Chỉ cần sơ vin cẩn thận, phối với quần âu hay quần kaki là các nàng đã có diện mạo trẻ trung hơn mà vẫn giữ được tác phong nghiêm túc.

Chân váy hoa dáng dài, họa tiết lớn

Chân váy hoa dáng dài với họa tiết lớn hoặc sặc sỡ cũng là một món đồ công sở khá ‘hên xui’ tùy thuộc vào cách phối. Nếu không phối khéo, các nàng có thể vô tình khiến mình già thêm vài tuổi, rườm rà và rối mắt.

Trong trường hợp này, các nàng có thể vối với chân váy dài nhưng họa tiết hoa nhí, hoặc váy trơn với màu tươi sáng, như vậy sẽ đem lại vẻ ngoài tươi trẻ, nổi bật. Chưa kể, chân váy hoa nhí cũng đem lại cảm giác nhã nhặn, thanh lịch, rất hợp với mùa hè và xu hướng thời trang năm 2020. Thay vì phối với giày bệt, các nàng cũng có thể mặc chân váy hoa cùng sandal hay giày đế xuồng để nhìn tổng thể trang phục thoải mái hơn.

Váy maxi tay dài

Những chiếc váy maxi tay dài hay dáng dài với thiết kế cổ đức, cổ đứng tuy có nghiêm chỉnh hơn nhưng lại không hề trẻ trung. Hơn nữa một số loại váy này còn có hoa văn rối mắt, chất liệu dày khiến bạn trông khá ‘bí bách’ vào những ngày hè oi bức. Thay vào đó, chị em nên chọn một chiếc váy với độ dài vừa phải, chất vải thoáng mát, có thể là cổ chữ V, cổ tròn hay thậm chí cổ vuông, trông khá sành điệu và tươi trẻ.

Nếu muốn, chị em có thể thêm một chiếc thắt lưng mỏng để khoe eo phối cùng giày cao gót để tăng chiều cao và cộng điểm thanh lịch, chuyên nghiệp chốn công sở.



Theo Chi Nguyễn/SKCĐ