Giữa lúc vụ vợ chồng tố nhau hot trở lại, CĐM truyền nhau loạt ảnh cực kỳ nóng bỏng của Âu Hà My

Vụ đấu tố nhau giữa Nguyễn Trọng Hưng và Âu Hà My ngày càng hot trở lại khiến tên tuổi của 2 nhân vật chính cũng được nhiều người lùng sục để tìm hiểu.

Mới đây, CĐM bất ngờ truyền tay nhau bức ảnh Âu Hà My mang tất ren trắng, diện trang phục y tá bó sát ngắn cũn, khoe trọn nửa bầu ngực gởi cảm. Dù trang phục này khoe trọn thân hình bốc lửa của vợ cũ Âu Hà My nhưng vẫn khiến nhiều người nhức mắt vì khá nhạy cảm.

Trước đây, nhiều người từng thấy Âu Hà My ăn mặc mát mẻ, nhưng hiếm khi thấy nữ giảng viên mặc bạo như thế này. Do đó, bức ảnh ngay khi được chia sẻ đã trở thành đề tài tranh cãi gay gắt. Nhiều người còn tìm ra hàng loạt ảnh nóng Trước đây, nhiều người từng thấy Âu Hà My ăn mặc mát mẻ, nhưng hiếm khi thấy nữ giảng viên mặc bạo như thế này. Do đó, bức ảnh ngay khi được chia sẻ đã trở thành đề tài tranh cãi gay gắt. Nhiều người còn tìm ra hàng loạt ảnh nóng bỏng khác của Âu Hà My được đăng tải trước đây.

Một số ý kiến cho rằng, Âu Hà My không nên mặc loại trang phục như vậy vì cô vốn là một giảng viên. Bên cạnh đó, cũng có người bênh vực và khẳng định, dù làm bất kì nghề gì cũng đều là con người, có quyền ăn mặc theo sở thích, miễn không ra nơi công cộng là được.

Trước đó, khi nhắc về phong cách ăn mặc của mình, Âu Hà My từng cho biết: "Trên giảng đường tôi thường mặc áo sơ mi cùng quần âu hoặc vest. Khi đi chơi cùng gia đình , tôi nghĩ ăn mặc như ảnh là chuyện bình thường. Tôi luôn quan điểm dạy hết mình và chơi cũng hết mình. Tôi biết dừng đúng chỗ”.

Được biết, chính phong cách ăn mặc của nữ giảng viên là một trong những vấn đề khiến cô và chồng cũ khó hòa hợp. Có vẻ như, Nguyễn Trọng Hưng không hề hài lòng về phong cách ăn mặc có phần... hở hang của vợ cũ, nhiều lần góp ý trực tiếp nhưng vẫn không thể thay đổi.

Có lần, anh từng thẳng thắn: "Vợ làm cô giáo thì đừng bao giờ đăng những hình ảnh hở hang trên mạng xã hội " nhưng vợ lại biện minh "Sao lúc chụp thì không nói".

