Loạt khách sạn 4 sao ngay gần phố cổ Hội An có giá chưa đến 1 triệu/đêm

Hội thích du lịch sẽ tha hồ mà thư giãn, tận hưởng kì nghỉ ngay gần phố cổ Hội An với loạt khách sạn 4 sao có mức giá 'dễ chịu' này.

Sau một thời gian dài trì trệ vì dịch COVID-19, hiện ngành du lịch trong nước đang có dấu hiệu rục rịch trở lại. Như một cách để kích cầu du lịch , hiện nhiều resort, khách sạn 4 tại nhiều nơi đang có động thái giảm giá phòng khá sâu cho du khách, chẳng hạn như ở Hội An thanh bình, an yên. Dưới đây là loạt khách sạn, resort 'sang xịn mịn' gần phố cổ Hội An giảm giá sâu, du khách hoàn toàn có thể thư giãn và trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao với mức giá không quá 1 triệu/ đêm.

Khách sạn Hội An Central Boutique nằm cách phố cổ Hội An chỉ khoảng 1 km, cách Chùa Cầu Nhật Bản 500m. Với màu sơn vàng nhạt và mái ngói đỏ, khu nghỉ dưỡng này mang âm hưởng cổ kính thời xưa. Khu khách sạn này cũng có bãi biển riêng để du khách có thể thỏa sức tắm biển, cung cấp xe đạp miễn phí cho khách để tiện việc khám phá thành phố. Khách sạn Hội An Central Boutique vừa đủ gần để tận hưởng khu phố cổ nhộn nhịp, vừa đủ xa để du khách tận hưởng kì nghỉ của mình. Hiện tại, giá phòng đã được giảm tới 81%, hiện chỉ còn khoảng hơn 600k/đêm.

Theo chia sẻ của một số du khách, sẽ rất khó để tìm được khách sạn có view đẹp và phục vụ chu đáo như Silk Luxury Hotel & Spa by Embrace ở mức giá giảm còn hơn 800k/ đêm. Khách sạn 4 sao này năm ở phường Cẩm Phô, cách phố cổ Hội An chưa đến 1 km. Nhờ vậy, du khách có thể thoải mái đi bộ thăm quan, khám phá mà không cần lo nghĩ đến đặt thuê phương tiện di chuyển.

Một người dùng Việt Nam đã nhận xét về Silk Luxury Hotel như sau: "Khách sạn rất gần trung tâm phố cổ (đi bộ dưới 5 phút). Phòng rộng rãi, đẹp, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Khách sạn có 2 bể bơi ngoài trời khá rộng rãi. Nhân viên rất tốt. Mình có note đây là honeymoon của mình và bất ngờ nhận được hoa và bánh từ các bạn. Bữa sáng buffet tuy không quá nhiều món nhưng luôn được các bạn nhân viên chăm sóc rất nhiệt tình".

Khách sạn 4 sao ÊMM Hotel Hội An cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi nơi đây nằm gọn trong một khu vườn riêng tươi mát, chưa kể còn được thiết kế theo phong cách hài hòa giữa kiến trúc thời thuộc địa Pháp và màu sắc Việt Nam. Khách sạn mang màu chủ đạo gồm trắng, vàng và xanh biển tạo ấn tượng về thị giác mạnh, là một nơi sống ảo tuyệt vời cho những bạn trẻ ưa thích việc check-in, chụp ảnh.

ÊMM Hotel Hội An nằm cách phố cổ Hội An khoảng 800m, nếu muốn tắm biển thì chỉ cần đi xe khoảng 15 phút là tới bãi Cửa Đại. Nhân viên khá thân thiện, không gian xinh xắn, điểm trừ duy nhất là buffet sáng chưa được phong phú như một số du khách mong đợi. Hiện phòng nghỉ tại đây đang được giảm tới 60%, còn khoảng 951.000 VNĐ/đêm.

Bên cạnh những khách sạn trên có ưu đãi giảm giá cho du khách, một loạt resort 4 sao tại Hội An cũng có động thái tương tự. Chẳng hạn như khu resort 4 sao Hội An Waterway Resort sẽ là nơi rất thích hợp cho những gia đình có nhu cầu du lịch hè này. Nơi đây cung cấp đầy đủ đồ dùng và tiện nghi để các gia đình có thể tổ chức tiệc nướng, quây quần ấm cúng bên nhau sau những ngày học tập, lao động căng thẳng. Resort nằm cách phố cổ Hội An thanh bình khoảng hơn 2km, có nhiều tiện ích giải trí khác như đạp xe, bơi lội, đi bộ thư giãn,... Hiện ở đây đang giảm giá phòng khá sâu, còn khoảng gần 700k/đêm nghỉ dưỡng thỏa thích tại khu resort 4 sao này.

Ngoài ra còn có khu resort Le Pavillon nằm cách Hội An khoảng 1,5 km, có xe đưa đón hoặc xe đạp miễn phí để dễ dàng tham quan phố cổ. Khu resrot lấy tông vàng nhạt làm màu chủ đạo, thiết kế Tây Âu với ban công lớn, giúp du khách có cảm giác sang trọng và dễ nhìn ngắm cảnh quan. Hồ bơi của resort rộng, có tầm nhìn xa ra sông nước, với nhà hàng và quầy bar ngay sát cạnh. Resort cũng cung cấp các liệu pháp mát-xa nhẹ nhàng ở spa và có trung tâm thể dục giúp du khách vừa thư giãn, vừa tập luyện giữ dáng. Hiện giá phòng tại đây giảm gần 70%, còn khoảng 860k/đêm.

Nếu du khách muốn đổi gió, chuyển sang nghỉ ngơi tại những nơi có cảm giác đồng quê, an yên hơn thì Hội An Trails Resort sẽ là lựa chọn lý tưởng. Resort này tuy cách Hội An hơn 2km nhưng có dịch vụ đưa đón tận nơi, đồng thời cho du khách thuê xe đạp để tiện di chuyển. Resort cũng khá gần bãi biển Cửa Đại, ngoài ra còn có view nhìn ra những cánh đồng lúa xanh mướt rất thanh bình.

Hội An Trails Resort được thiết kế với phong cách kiến trúc Á Đông đương đại cùng nội thất hiện đại, tiện nghi, hệ thống cách âm tốt. Một du khách đã nghỉ dưỡng tại đây nhận xét: "Nhân viên rất tận tình, lịch sự. Phòng sạch sẽ, tiện nghi, rộng rãi. Hồ bơi phục vụ chu đáo. Buffet nhiều món, rất ngon và thay đổi hàng ngày. Đầu bếp cung cấp set menu dinner rất ngon và vừa miệng ăn cho gia đình. Có xe bus đưa khách vào trung tâm, ra biển theo lịch trình hàng ngày". Hiện giá phòng tại đây giảm còn khoảng 800k/đêm.



Your browser does not support HTML5 video.

(Tổng hợp thông tin về khách sạn và resort trên Booking.com và Agoda. Mức giá ưu đãi áp dụng cho ngày 7-8/7/2020, có thể thay đổi tùy theo chính sách của khách sạn và thời gian booking. Du khách có thể tham khảo và liên hệ thêm với resort, khách sạn khi đặt phòng.)

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ