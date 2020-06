Loạt mỹ nhân từng suýt chết vì thuốc giảm cân, chị em nào đang dùng cần biết tác hại ghê gớm này

Trước khi được biết đến với thể hình đáng mơ ước, Bích Phương hay Hòa Minzy từng phải trả giả vì sử dụng thuốc giảm cân sai cách. Sau khi cơ thể kiệt quệ vì chống trọi với tác dụng phụ của thuốc, các cô nàng mới nhận ra không thể nào giảm cân nhanh mà tốt được.

Bích Phương: Giảm được 6 cân nhưng mất nước, chán ăn



Hồi mới bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol, Bích Phương sở hữu thân hình khá tròn trịa cùng nước da ngăm đen. Trước khi sở hữu thân hình vạn người mê, sexy chết người như hiện tại cô nàng từng uống thuốc giảm cân vô tội vạ.



Nữ ca sĩ cho hay hồi chưa có kiến thức giảm cân, cô nghe ai mách cách nào cũng làm theo. Uống thuốc giảm cân 20 ngày, cô nàng giảm được 6 cân nhưng kéo theo vô vàn tác dụng phụ.



Cơ thể bị mất nước kinh khủng, toàn thân bủn rủn, sức khỏe yếu đi nhiều. Theo Bích Phương, khi dùng thuốc, thuốc gây tác dụng chán ăn, mất nước, mất sức nghiêm trọng nhưng khi dừng thuốc thì cân nặng lại trở về như ban đầu.



Nhận thấy không thể tin dùng thuốc giảm cân, ca sĩ gốc Quảng Ninh chuyển hẳn sang ăn kiêng và tập luyện.

Hòa Minzy: Uống thuốc 5 ngày bị nôn mửa giữa đường



Như nhiều ca sĩ khác, thuở mới vào nghề, Hòa Minzy cũng khá mũm mĩm. Thời gian đó cô nàng cũng từng mù quáng uống thuốc giảm cân. Nữ ca sĩ từng kể: "thuốc giảm cân có mùi rất ghê và khiến cơ thể kiệt quệ thật sự, cồn cào ruột gan. Dùng đến ngày thứ 5 là mình bị nôn mửa giữa đường".



Quá hoảng sợ với những tác dụng, cô nàng chuyển hẳn sang chế độ ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước, ăn nhiều khoai lang và chuối. Cùng với tập luyện, Hòa Minzy tiết lộ đã giảm được 10kg và 10cm vòng eo để có vóc dáng minhon như hiện tại.

Các loại thuốc giảm cân phổ biến

Theo PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thuốc giảm cân có thể được chia thành nhiều loại, có loại giảm hấp thu chất béo từ lòng ruột, có loại tăng cường đốt cháy chất béo trong cơ thể và loại thứ ba là thuốc nhuận tràng.



Tương ứng với đó là 3 loại công dụng chính của các loại thuốc giảm cân gồm: Thuốc làm chuyển hóa các chất béo trong cơ thể, thuốc tạo cảm giác no, thuốc gây chán ăn.



Loại thứ hai nguy hại hơn loại thứ nhất bởi khi sử dụng lâu sẽ làm mất các chất dinh dưỡng của cơ thể, dù có giảm cân cũng làm hại sức khỏe.



Tác hại của thuốc giảm cân



Thuốc tăng cường chuyển hóa các chất gây béo có chứa nội tiết tố tuyến giáp thyroxin, có khả năng gia tăng chuyển hóa các chất béo. Thuốc chỉ có công hiệu với những người béo phì do thiếu thyroxin. Với các trường hợp khác có nguy cơ tổn hại đến tim, ức chế chức năng tuyến giáp dễ bị bướu cổ.



Thuốc làm no ống tiêu hóa thường chứa các chất như sterculia, methylcellulose… Thuốc này không được hấp thụ vào máu mà chỉ nằm trong lòng ruột, hút nước, gây trương nở. Chính cơ chế này khiến người uống luôn thấy no và không cảm giác đói, gây các tác dụng phụ như trướng bụng, đầy hơi.

Các thuốc gây chán ăn thường chứa amphetamin hoặc các dẫn chất tương tự amphetamin: benzedrine, phenamin, mirapront N, isoméride, didrex, anorex, tepanil, adifax, pondéral… Thuốc này thường tác động lên hệ thần kinh trung ương gây khó ngủ, làm mất cảm giác đói, ăn không ngon và không muốn ăn. Từ đó người uống thuốc giảm cân vì kém ăn, thiếu chất. Đáng nói, nếu dùng nhiều thuốc có thể gây nghiện. Những người bị bệnh tim mạch hay huyết áp sử dụng các loại thuốc này vì có thể bị suy tim và đột tử.

Thuốc giảm cân gây mất nước: Đây là các dạng thuốc giảm cân dựa trên thuốc lợi tiểu hay thuốc nhuận tràng. Người uống thuốc thường xuyên có cảm giác khát nước, khô cổ do làm đi tiêu, tiểu nhiều lần trong ngày khiến sức khỏe suy kiệt trầm trọng.

Nếu cơ thể mất nước quá nhiều dễ dẫn đến cao huyết áp, tổn thương mạch máu, suy mạch vành, tử vong do xuất huyết não, nhồi máu não, nhồi máu cơ tim.

Đáng nói 70-80% người ngưng thuốc sẽ tăng cân trở lại rất nhanh, thậm chí còn mập hơn trước khi sử dụng. Bởi lẽ, sau thời gian chịu tác động của thuốc giảm cân, cơ thể bạn bị thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng.





Với việc giảm cân bằng thuốc nhuận tràng được đánh giá là phản khoa học. PGS.TS Đinh Quý Lan (Chủ tịch Hội gan mật Việt Nam) cho biết, sử dụng loại thuốc nhuận tràng để giảm cân có thể dẫn đến các tác dụng phụ như đau bụng quặn thắt, đầy hơi, buồn nôn, tiêu chảy mãn tính, mất nước, suy yếu và làm loãng xương , chảy máu trực tràng…





Chuyên gia cũng cho biết, việc lạm dụng thuốc giảm cân có thể gây viêm, suy giảm chức năng gan, thận ... Thuốc giảm cân chỉ nên sử dụng khi có sự tư vấn của bác sĩ. Tuyệt đối không được tự ý mua dùng những sản phẩm giảm cân trôi nổi.

Thiếu nữ tử vong vì uống thuốc giảm cân trong nhiều năm. Video: VTC 14

Theo Hà Ly/SKCĐ