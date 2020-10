Loạt phim truyền hình Hàn tháng 10 đượm màu kịch tính u ám liệu có thể làm nên kì tích ratings?

Màn ảnh nhỏ xứ Hàn tháng 9 gây thất vọng với không khí khá ảm đảm khi không có tác phẩm nào tạo được sức hút và sự quan tâm lớn của khán giả trừ "Flower of Evil" (Hoa của quỷ). Vậy nhưng sang tới tháng 10 thì mọi chuyện sẽ thay đổi với loạt phim mới trải dài trên các thể loại từ khởi nghiệp, lừa đảo, trả thù, quân sự, hồ li tinh,… đủ cả.

Private Lives (Chuyện Đời Tư)

Bộ phim thuộc thể loại tâm lí, giật gân, kịch tính "Private Live" hứa hẹn sẽ đưa bạn đi trên một chuyến tàu lượn cảm xúc. Phim xoay quanh mối quan hệ tình cảm đặc biệt xoay quanh “con artists” - những kẻ lừa đảo đang cố gắng chống lại một công ty lớn để tiết lộ bí mật quốc gia. Nhóm gồm có 4 thành viên: team-leader bí ẩn Lee Jung Hwan (Go Kyung Pyo), một Cha Joo Eun (Seohyun) với vẻ ngoài xinh đẹp, tham gia để phục vụ cho cuộc sống xa hoa của mình. Bên cạnh đó là chuyên gia lừa đảo Jung Bok Ki (Kim Hyo Jin) cùng cộng sự Kim Jae Wook (Kim Young Min).

Bộ phim dự kiến sẽ được lên sóng vào lúc 21:30 thứ 4 và thứ 5 hàng tuần bắt đầu từ ngày 07/10/2020.

Tale of the Nine Tailed (Bạn trai tôi là hồ ly)

Trong bộ phim mới của đài tvN "Bạn trai tôi là hồ ly" (Tale of the Nine Tailed) sắp chiếu trong tháng 10 tới, Lee Dong Wook vào vai gumiho, Lee Yeon, một linh hồn hồ ly, người chuyển xuống từ dãy núi Baekdusan để tận hưởng cuộc sống mới nơi thành thị. Jo Bo Ah đóng vai một nhà sản xuất phim tài liệu kỳ quặc, Nam Ji Ah, người đang tìm cách phơi bày sự thật về những linh hồn hồ ly đang ẩn mình dưới hình dáng con người. Nhân vật phản diện do Kim Bum vào vai cũng có màn quay trở lại xuất sắc, vào vai Lee Rang, anh trai của gumiho. Anh ấy là một nửa người nửa hồ ly.

Phim sẽ lên sóng trên tvN vào lúc 22:50, thứ 4 và thứ 5 hàng tuần từ 7/10.

Do Do Sol Sol La La Sol (Học Viện Âm Nhạc)



Chạm trán cùng "Tale of Nine Tailed" là bộ phim có cái tên dài ngoằng khó nhớ "Do Do Sol Sol La La Sol". Đây là một trong những bộ phim tươi sáng hài hước về chủ đề âm nhạc hiếm hoi trong danh sách phim tháng 10. Phim xoay quanh câu chuyện của nữ nghệ sĩ piano Goo Ra Ra là một cô gái lương thiện và trong sáng, luôn tràn đầy niềm vui. Tuy nhiên, mọi thứ như sụp đổ khi gia đình cô phá sản và cô khó có thể chấp nhận được điều này. Sau đó, cô gặp được anh chàng Sun Woo Joon - một người tự do cả về vật chất lẫn tâm hồn và có một trái tim ấm áp.

Bộ phim dự kiến sẽ được lên sóng vào lúc 23:50 thứ 6 và thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ ngày 07/10/2020.

Start Up (Khởi nghiệp)

Cặp đôi trai tài gái sắc Suzy - Nam Joo Hyuk sẽ gặp nhau trong một bộ phim về chủ đề kinh doanh , Hài hước, Lãng mạn mang tên "Start up". Bae Suzy vào vai Seo Dal Mi, cô gái từ bỏ đại học để tiết kiệm tiền với ước mơ trở thành Steve Jobs Hàn Quốc. Tình đầu của cô - Nam Do San (Nam Joo Hyuk) - lại là một thiên tài toán học, tuy nhiên công ty do anh đầu tư lại làm ăn chẳng mấy khấm khá. Hai người trẻ đầy tham vọng và tài năng sẽ cùng nhau khởi nghiệp, giúp đỡ nhau gây dựng sự nghiệp sau này.

Bộ phim dự kiến sẽ được lên sóng vào lúc 21:00, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN, bắt đầu từ ngày 17/10/2020.

Search (Tìm kiếm)

Nam diễn viên Jang Dong Yoon sau màn giả gái thành công trong "Tale of Nokdu" đã quyết định tái xuất màn ảnh Hàn với vai chính trong bộ phim quân sự cùng Krystal Jung. Anh vào vai Koo Dong Jin - một trung sĩ quân đội sắp giải ngũ, còn Krystal thủ vai nữ sĩ quan xuất sắc nhưng có nguồn gốc bí ẩn Son Yerim. Họ là hai trong số các binh lính được cử đi chiến đấu chống lại những sinh vật kì lạ và gặp khó khăn trong việc thoát khỏi khu vực phi quân sự giữa hai miền Nam - Bắc Hàn Quốc.

Bộ phim dự kiến sẽ được lên sóng vào ngày 17/10 trên đài OCN.



The Spies Who Loved Me

Cùng với "thần chết" Lee Dong Wook, chị chủ tiệm gà trong Goblin - Yoo In Na - cũng sẽ lên sóng vào tháng 10 này với vai diễn Kang A Reum trong thế giới gián điệp của The Spies Who Loved Me. Nhà thiết kế A Reum sẽ rơi vào lưới tình với hai người đàn ông: Jeon Ji Hoon (Eric) đến từ Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế và điệp viên máu lạnh Derek Hyun (Lim Ju Hwan).

Bộ phim dự kiến sẽ được lên sóng vào ngày 21/10 trên đài MBC.

