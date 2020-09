Loạt sao Justice League bức xúc tố Warner Bros thiếu chuyên nghiệp, đối xử tệ bạc với diễn viên

Nhà DC cùng với “ông lớn” Warner Bros. dường như khó có thể yên ổn trong những ngày gần đây với các cáo buộc của diễn viên chính trong bom tấn phim "Justice League". Những lời tố cáo liên quan tới việc họ đã bị “bắt nạt”, đối xử thiếu chuyên nghiệp trên phim trường.

Mở màn cho màn tố cáo này là nam diễn viên Ray Fisher thủ vai người máy Cyborg đã nhiều lần lên tiếng về những sự việc bất bình phía sau hậu trường của bộ phim "Justice League". Cụ thể khi cả đoàn phim phải thực hiện quay thêm một số cảnh (lúc này đạo diễn Zack Snyder đã nghỉ và nhường lại vị trí cho Joss Whedon). Theo anh, Joss Whedon đã từng ép Gal Gadot và Ezra Miller quay một số cảnh phim nhạy cảm trong "Justice League". Khi nữ diễn viên từ chối làm việc này, cô đã bị nhốt trong phòng chờ và Joss Whedon đã yêu cầu một diễn viên đóng thế thực hiện cảnh quay.

Dàn diễn viên Justice League

Khi nam diễn viên này bày tỏ sự phản đối trước thái độ của nhà sản xuất thì đã ngay lập tức bị dằn mặt bởi cựu Giám đốc Sáng tạo DC là Geoff Johns. "Ông ta còn đe dọa ẩn ý rằng sự nghiệp diễn xuất của tôi có thể sẽ tiêu tùng", nam diễn viên bức xúc chia sẻ.

Nhờ những chia sẻ của anh, hãng phim Warner Bros. đã chính thức vào cuộc và mở một cuộc điều tra riêng. Tuy nhiên theo nam diễn viên, Warner Bros. đang “cố tình né tránh việc nói chuyện với những nhân chứng quan trọng có thể ảnh hưởng đến công ty hoặc lãnh đạo cấp cao của công ty”.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Aquaman Jason Momoa cũng đã lên tiếng ủng hộ Cyborg với một bài viết đăng tải trên Instagram đầy bức x úc và phẫn nộ. Anh là người đầu tiên trong dàn diễn viên chính của "Justice League" lên tiếng.

Ray Fisher và Jason Momoa

Bài đăng của nam tài tử đề cập tới nội dung như sau: “Điều này phải dừng lại và bị điều tra. Ray Fisher và tất cả mọi người có trải nghiệm tương tự dưới trướng Warner Bros. phải được bao gồm vào vụ điều tra này."

Nam diễn viên cũng nói thêm rằng thông báo mới nhất về việc anh sẽ tham gia lồng tiếng cho vai Frosty trong một bộ phim sắp ra mắt là “giả mạo”. “Họ chỉ đang cố làm chúng ta phân tâm khỏi câu chuyện của Ray Fisher và cách chúng tôi bị đối xử tệ bạc trên phim trường Justice League.”

Bài đăng của Aquaman

Trước nhiều đồn thổi và drama xoay quanh vụ việc, Ray Fisher đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều người nhưng cũng phải hứng chịu chỉ trích và gièm pha. Chính vì vậy, một số người trong đội ngũ diễn viên và đoàn làm phim đã sử dụng hashtag #IStandWithRayFisher (“ Tôi ủng hộ Ray Fisher ”) để bênh vực anh.

Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về tĩnh ác thực của câu chuyện này nhưng nếu đây là sự thật thì nhà DC có thể sẽ vấp phải một cuộc tẩy chay lớn. Cuộc điều tra của Warner Bros. về quá trình quay lại của bộ phim Justice League đã bắt đầu vào cuối tháng 8.

