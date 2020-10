Khi 'đu trend' trở thành mốt: Điểm danh 5 trào lưu phản cảm đang 'dắt mũi' giới trẻ

Trên mạng xã hội hiện đang lan truyền nhiều trào lưu thu hút sự ủng hộ đông đảo của giới trẻ. Đáng chú ý, có những trào lưu mang tính tiêu cực nhưng giới trẻ vẫn 'bất chấp' hùa theo khiến cộng đồng mạng không khỏi cảm thấy nhức nhối.

Bên cạnh nhiều trào lưu tốt đẹp, mang thông điệp tích cực và ý nghĩa, chúng ta phải lên án những trào lưu phản cảm. Cùng TTXH 'chỉ mặt điểm danh' một số trào lưu khiến cộng đồng mạng không khỏi 'bức xúc' trong thời gian gần đây.

TikTok là nơi khởi đầu của nhiều trào lưu trong giới trẻ

Trào lưu "Naked Challenge”



Nổi bật nhất trong những trào lưu phản cảm không thể không kể tới 'Naked Challenge' trên Tiktok. Cụ thể, tham gia trào lưu này, người chơi sẽ thực hiện thử thách quay cảnh mình lột đồ, khỏa thân 100% trước mặt người yêu, bạn bè, hoặc người thân. Mục tiêu của thử thách này là ghi lại phản ứng của người khác trong sự cười đùa thích thú của chủ nhân thử thách.

Naked Challenge là trào lưu đang cực hot trên TikTok hiện nay

Thực tế ghi nhận tại các video được đăng tải, đa số phản ứng nhận được thường là ngạc nhiên, sốc nặng, choáng khi thấy bạn gái hoặc người thân của mình bỗng ... 'trần như nhộng' và lăm lăm chiếc điện thoại để xem phản ứng của mình. Thực tế nhiều người còn tỏ ra tức giận bởi họ cảm thấy điều này thật kỳ quặc.

Sau một thời gian, trào lưu “naked challenge” đã thu hút được một lượng lớn người quan tâm, theo dõi và bắt chước làm theo. Bên cạnh đó, không riêng gì các Tiktoker người nước ngoài, các bạn trẻ người Việt cũng học theo trend này, dẫn đến một trào lưu đang thịnh trong cộng đồng Tik Tok Việt. Tuy nhiên, trào lưu này được xem là dung tục, phản cảm không phù hợp với thuần phong mỹ tục.



"Vạch áo khoe vòng 1"



Tương tự như Naked Challenge, trào lưu mới này tuy chưa có tên gọi chính thức nhưng cũng nhận được sự ủng hộ đông đảo của các Tiktoker trên thoàn thế giới. Các video thực hiện trào lưu này sẽ khiêu khích người xem tập trung vào vòng 1 của mình, mạnh dạn vạch áo trước camera mà không mặc nội y.

Những tưởng trào lưu nhảm nhí này sẽ sớm biến mất vì không có gì đặc biệt, tuy nhiên, đáng bất ngờ với số lượng những video clip đăng tải đu trend lại được đông đảo Tiktoker cả nam lẫn nữ thực hiện liên tục, từ nữ sinh tuổi teen cho đến các bà mẹ 1 con.

Nhiều người không đồng tình với trào lưu này và cho rằng các cô gái chia sẻ những clip vạch áo khoe ngực chỉ với mục đích duy nhất là câu like, kiếm view. Bởi vậy, ngay sau khi xuất hiện, trào lưu 'vạch áo khoe ngực' đã nhận sự phản đối dữ dội từ cộng đồng mạng. Dù nhận được nhiều gạch đá, tuy nhiên những bình luận này cũng chính là những lượt 'tương tác' mà người sử dụng Tik Tok yêu thích nên những clip phản cảm này vẫn xuất hiện trên mạng xã hội Tik Tok liên tục.

Trào lưu 'Tự tẩy nốt ruồi'

Tik Tok đang dần dược biết đến như một 'WikiHow' bằng hình ảnh khi ngày càng có nhiều clip chia sẻ cách tự chăm sóc bản thân, làm đẹp , tips trang điểm, hướng dẫn rất hay ho được quay dựng cẩn thận và tỉ mỉ.

Tuy nhiên, đi kèm với những hướng dẫn khoa học và thông thái, thì lại xuất hiện những xu hướng làm đẹp đáng lo ngại như tự tẩy nốt ruồi, hướng dẫn làm trắng răng. Đơn cử như trào lưu Tự tẩy nốt ruồi, nhiều video hướng dẫn một số phương pháp tự tẩy nốt ruồi như cạo, đốt, hoặc sử dụng hóa chất. Những phương pháp này đều tiềm ẩn những nguy cơ đến Sức Khỏe mà chưa được kiểm chứng. Vì vậy, khuyến cáo mọi người nên tới các cơ sở y tế có uy tín để thực hiện việc này.

Giám đốc y tế của Phòng khám da liễu Cosmedics, Tiến sĩ Ross Perry, đã giải thích rằng tẩy nốt ruồi tại nhà là việc không đảm bảo an toàn và có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn. Ngoài tự tẩy nốt ruồi còn có các trào lưu đáng lo ngại khác được nhiều người dùng TikTok chia sẻ như sử dụng thuốc tẩy để làm trắng răng và bôi keo dán mi lên môi để làm cho chúng trông dày hơn.

Trào lưu khoe mình là 'Tuesday'

Tuesday đang dần trở thành một vấn nạn trong xã hội khi ngày càng có nhiều cô gái 'thích' khoe khoang việc mình đang ở trong một mối quan hệ với những người đàn ông đã có gia đình hoặc bạn gái. Ngoại tình, cặp bồ là hành vi đáng lên án, tuy nhiên, tại 'Vũ trụ video' Tik Tok, thì đây lại là một điều gì đó mà các cô bồ cảm thấy ... tự hào. Họ không ngại khoe khoang, phơi bày những chuyện hẹn hò lén lút với những người đã có gia đình.

Trào lưu khoe mình là 'Tuesday'

Tìm kiếm một vài từ khóa trên Tik Tok, không khó để bắt gặp những clip ghi lại những buổi hẹn hò, ăn tối, gặp mặt lén lút của những Tuesday với người đã có gia đình. Đặc biệt, nhiều cô gái còn 'than thở' phải chờ đợi quá lâu mới được gặp gỡ khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.

Thậm chí, những dòng trạng thái còn mang giọng điệu công kích, thách thức như: 'Anh ấy trốn vợ cùng mình đi du lịch, chờ 4 tiếng đồng hồ cuối cùng anh cùng tới. Yêu lén lút thật đau khổ, có ai hiểu cho tui không'.

Trào lưu "Lấy dao lam rạch tay"

Rạch tay bằng dao lam vốn không phải một trào lưu mới, đây đã là 'trend' được các dân chơi 9x thực hiện từ đầu những năm 2000, đi kèm với loạt 'phiên bản' như dí đầu thuốc lá vào tay để tạo sẹo. Dù là thời điểm nào, thì việc lấy dao lam rạch tay được coi như một 'tuyên ngôn' về hành động dũng cảm, không sợ đau đớn của người thực hiện.

Nguy hại hơn, nhiều bạn trẻ còn tập trung thi nhau rạch tay xem ai rạch được nhiều hơn, chảy nhiều máu hơn. Có một cách kinh dị để các bạn trẻ đọ nhau xem ai rạch rỉ nhiều máu hơn là họ dùng giấy lau để thấm, máu của ai thấm qua nhiều lớp giấy hơn thì người đó thắng.

Your browser does not support HTML5 video.

Tổng Hợp Những Trào Lưu Hot Nhất Trên Tik Tok Douyin

Xem thêm: Phụ huynh sốc với bài toán lớp 12 trong sách lớp 1 nhưng cách giải lại khiến ai cũng gật gù đồng ý

Theo Thùy Dương/SKCĐ