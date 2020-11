Bé trai 15 tuổi bị bạo hành tại quán bánh xèo: Mỗi ngày làm việc 20 tiếng, phải ăn đồ thừa của khách

Ngày 23/11, lãnh đạo huyện Yên Phong cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, là chủ quán bánh xèo nơi em Duy làm việc) để làm rõ hành vi hành hạ nhân viên của quán.

Hai nạn nhân của vụ việc lần này là Trương Quang Duy (SN 2005) và Võ Văn Đức (Sn 1999) cùng quê Quảng Ngãi.

Hôm nay, tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong, Nguyễn Quang Duy, Sức Khỏe của em Duy hiện cũng đã có phần ổn định. Em đã có thể ăn hết được một xuất cơm bụi cho các bệnh nhân cùng buồng mua cho.

Theo lời kể của Duy, ở quê nhà em có một cuộc sống hết sức khó khăn, mẹ thì mất sớm, bố lại ốm đau bệnh tật liên miên. Cách đây 2 tháng, em được anh trai ruột về quê đón ra Bắc Ninh và đưa vào làm việc tại quán bánh xèo của chị Tuyết để làm việc.

Tháng 9/2020, Duy bắt đầu làm việc tại quá, nhưng em lại chẳng ngờ đó lại là khởi đầu của chuỗi những ngày tháng đau khổ trong em.

Tại bệnh viện, Duy kể lại, hàng ngày em phải dậy sớm để dọn dẹp, rửa bát và làm các công việc lặt vặt khác ở quán. Mỗi ngày Duy đều bắt đầu công việc tại quán lúc 7h sáng và kéo dài đến tận 4h sáng hôm sau. Dù chỉ có 3 tiếng ngắn ngủi để ngủ nhưng em vẫn chưa từng lười biến hay kêu than với chủ nhà.

"Mỗi lần bực tức hoặc thấy em không làm được việc là cô ấy véo tai, tát vào mặt, đá vào người và dùng chày đập đá đánh vào đầu, lưng. Có lần em bị chủ quán dùng cái cạo vảy cá đánh thẳng vào lưng nên đến giờ khắp lưng vẫn còn lỗ chỗ", Duy nói ngắt quãng.

Em cũng chia sẻ rằng, chồng của chủ quán cũng đánh mình nhưng thường đánh bằng chân tay chứ không đánh bằng hung khí. Để tránh bị người dân gần đó phát hiện, chủ nhà thường lôi em ra đằng sau để đánh.

Cứ như vậy cậu bé 15 tuổi liên tiếp phải chịu những trận đòn roi. Có những hôm em còn bị đánh từ sáng đến tối. Từ đó Duy không được ăn cơm nữa, em chỉ có thể ăn lại những phần bánh xèo của khách còn thừa lại.





Khoảng 1 tuần trước, Duy bị nữ chủ quán dùng dĩa nấu bánh xèo vẫn còn nóng đập thẳng vào cánh tay khiến tay của em bị phồng rộp và chảy máu mà không biết lý do mình bị đòn là gì. Em chỉ biết khóc lóc van xin nhưng nữ chủ quán vẫn không chịu buông tha.

Đến 17h ngày 21/11, nhân lúc chủ quán đi đón con, Duy đã bỏ trốn khỏi quán. Do lần đầu được ra ngoài nên em bị lạc đường, chỉ đi theo phản xạ. Sau 4 tiếng thì được 2 công nhân đưa về nhà cho ăn uống và sau đó đã đi trình báo công an.

Duy cho biết, ngoài em ra trong quán còn một nhân viên nữa là Võ Văn Đức (SN 1999) cũng thường xuyên bị đánh đập. Mặc dù làm quần quật từ sáng đến đêm nhưng cả hai vẫn chẳng được trả đồng lương nào.

Cậu bé cho rằng có chỗ ăn chỗ ngủ qua ngày, không là gánh năng cho gia đình đã là niềm hạnh phúc rồi.

“Ngày nào bà chủ cũng đánh con, có ngày đánh 3 trận mặc dù em không phạm lỗi gì”, Duy xoa vết thương bưng mủ trên cánh tay trái, dấu vết để lại sau lần Duy bị bà Tuyết dội thẳng nước sôi lên tay mà cậu chẳng hiểu mình mắc tội gì.

Theo lời kể của Duy, bà Tuyết thường lôi em vào một căn phòng kín để đánh nên các nhân viên khác không hề hay biết. Mà dù có chứng kiến thì với thái độ hung dữ của nữ chủ quán, chẳng ai dám lên tiếng can ngăn.



“Bà chủ không chỉ đánh mình em, một anh khác cũng thường xuyên bị đánh. Trước đấy còn có một anh bị đánh đau quá, làm việc không được trả tiền nên anh đó đã bỏ trốn”, Duy cho biết thêm.

Mặc dù bị tra tấn, đánh đập dã man, đến giấc ngủ ngắn ngủi cũng bị ám ảnh nhưng Duy không dám kể với ai. Cậu không có điện thoại để gọi về cho gia đình nên đành cam chịu không dám kể lại cho bố và anh chị biết.

Cho đến một ngày, sức chịu đựng của Duy không thể cầm cự được hơn nữa, cậu bé vùng chạy, trốn khỏi quán bánh xèo. Nhưng Duy lại không biết đi đâu, về đâu.

Buổi tối cách đây 2 ngày, một người dân đi tập thể dục thấy đứa bé ngồi ôm gối co ro sau bụi cây, người đầy thương tích, tinh thần hoảng loạn không nhớ nổi tên của mình.

Người đàn ông tốt bụng đã đưa Duy về nhà, tắm rửa, thay quần áo và cùng cơ quan chức năng đưa Duy tới Trung tâm Y tế huyện Yên Phong cấp cứu.

Bác sĩ Lê Viết Chính, Trưởng liên khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Yên Phong cho biết: "Cháu bé vào viện trong tình trạng hốt hoảng, lo lắng, hỏi nhiều khi trả lời không chính xác, người vẫn tỉnh táo, không nôn. Tính mạng không gặp nguy hiểm nhưng trên mặt có nhiều vết bầm tím, cẳng tay có vết bỏng . Các vết thương này sẽ phải nằm viện điều trị nhiều ngày. Quan trọng hơn cả hiện tại tinh thần của cháu bé vẫn hốt hoảng, lo lắng rất nhiều khi bị đánh trong thời gian dài".

Hiên Công an huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Thị Ánh T. (SN 1986) - chủ quán bánh xèo Miền Trung để phục vụ quá trình điều tra, lấy lời khai.

Clip ghi lại vụ bạo hành nhân viên tại quán bánh xèo

Theo Thiên Bình/SKCĐ