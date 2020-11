Nhân chứng kể lại vụ thanh niên cướp ngân hàng rồi đổ xăng tự thiêu ở quận Bình Tân

Chiều 14/11, Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai Lê Tấn Tài (36 tuổi, quê Long An) để điều tra động cơ gây ra vụ cướp ngân hàn g chi nhánh Ngân hàng TPBank ở phường Bình Trị Đông.

Thông tin từ đại diện Ngân hàng TPBank cho biết khoảng 9h15 cùng ngày, người đàn ông mang theo một ba lô đi bộ vào trong chi nhánh của TPBank trên đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Gã đi đến quầy giao dịch số 2 làm thủ tục chuyển tiền, ném ba lô vào nhân viên ngân hàng và lấy chai xăng đổ ra bàn rồi cầu nhân viên bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ bật lửa đốt phòng giao dịch.

Lúc này nhân viên ngân hàng bí mật nhấn chuông báo động cho công an và lực lượng bảo vệ của TPBank. Nghe tiếng chuông, nghi phạm hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi ngân hàng ra đường Trần Văn Giàu hướng về quốc lộ 1.

Theo đại diện TPBank, vụ cướp không gây bất cứ thiệt hại nào về người và tài sản của ngân hàng cũng như của khách hàng.

Anh Tuấn (bảo vệ gần ngân hàng) kể lại sự việc, thời điểm trên anh đang trông xe thì nghe tiếng hô “cướp, cướp” từ phía ngân hàng. Anh nhìn qua thì thấy người đàn ông cao khoảng 1m65 đeo khẩu trang, không đội nón, cầm dao chạy từ ngân hàng ra ngoài. Phía sau là bảo vệ ngân hàng và công an.

Kẻ cướp được đưa đi cấp cứu

“Tên cướp chạy được một đoạn thì bị một xe máy tông trúng, ngã xuống đường. Lúc này, ông ta châm lửa tự đốt mình. Công an và bảo vệ lao tới dập lửa, không chế tên cướp”, anh Tuấn kể.

Sau sự việc, nghi phạm bị bỏng và được cảnh sát đưa vào Bệnh viện để điều trị.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Thanh Niên

Theo Hà Ly/SKCĐ