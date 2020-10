Ám ảnh lời kêu cứu của nữ sinh ngân hàng trước khi bị sát hại: Bị dìm chết rồi cướp tài sản

Như đã đưa tin, sáng 27/10 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khẩn trương truy bắt, tạm giữ 2 nghi phạm là Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) để điều tra về hành vi giết người , cướp tài sản.



Tuy nhiên, sau khi Nguyễn Xuân Trung bị bắt giữ thì nghi phạm còn lại là Nguyễn Văn Quân đã bỏ trốn. Được biết, 2 nghi phạm này có liên quan đến vụ nữ sinh Trần Thúy Hiền (18 tuổi, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng) bị sát hại.

Nguyễn Xuân Trung tại cơ quan điều tra



Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận, vào khoảng 18h ngày 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp 2 bộ cốt pha công trình ở xã Tiền Phong, huyện Thường Tín.

Sau khi mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ, khi về đến đường đê sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín) Trung thấy em Hiền đang đứng nghe điện thoại. Đoạn đường tối không có người qua lại khiến Trung nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trung liền rủ Quân thực hiện hành vi tàn ác. Thậm chí đối tượng Quân còn ẩn ý "Đã làm thì làm cho trót". Sau đó, Quân đứng lại trông xe máy còn Trung đi bộ đến nơi nữ sinh đang đứng, đẩy em Hiền rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ.

Quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân

Chưa dừng lại ở đó, dù nạn nhân đã xin tha hết lời nhưng Trung vẫn lạnh lùng nhảy xuống dìm em Hiền xuống nước khoảng 10 phút. Khi thấy nạn nhân không cử động, Trung liền đẩy em ra lòng sông.

Sau đó, đối tượng thản nhiên lấy điện thoại và xe đạp điện mang đi bán lần lượt được 500 nghìn và 2,8 triệu đồng. Đến 21h cùng ngày, Trung gọi Quân đến đón, cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy. Tại đây Trung đã chia cho Quân 700 nghìn đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra và khẩn trương truy bắt đối tượng Quân để xử lý theo quy định Pháp luật



