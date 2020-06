Bị cáo trẻ tuổi nhất vụ giết người, đổ bê tông giấu xác: `Sư phụ` Thiên Hà nói gì cũng đều có lý

Tại phiên tòa xét xử chiều qua, bị cáo Thải khai rằng, trong thời gian ở Nha Trang và TP Hồ Chí Minh chỉ đi cùng và biết bị cáo Phạm Thị Thiên Hà chứ không tham gia tu luyện.

Nhưng sau đó, Thảo được Hà “giáo huấn” việc tịnh cốc nhằm giúp tinh thần sasngt suốt, giúp cho con người được thức tỉnh... Và sau 14 ngày tịnh cốc, Thảo tự nhận thấy bản thân mạnh mẽ hơn, vẫn còn sống dù trước đó vốn là một phụ nữ yếu đuối.

Nói về việc tham gia giết nạn nhân Thành, bị cáo Thảo khai, phát hiện ra nhiều hành động bất thường của nạn nhân. Chẳng hạn như mỗi lần nấu nướng Thành lại đứng sau gấy khó chịu. Thậm chí có khi Thảo ở trong phòng một mình, Thành tự tiện bước vào không gõ cửa.

Bị cáo Thảo tại phiên xử chiều qua

Thảo còn khai nhận, bản thân chỉ im lặng, mua bao tay, súng chích điện... theo yêu cầu của Thiên Hà. “Đệ tử phải nghe lời sư phụ, đó là đạo. Tôi thấy mình không có vai trò gì trong vụ giết người này. Suy nghĩ trong đầu Thiên Hà thế nào tôi không được phép biết. Thiên Hà không bàn bạc gì", Thảo khai.

Ngoài ra, bị cáo này còn khai nhận, sau khi giết Thành, Thảo chính là người đi mua xi măng, tham gia vào việc trộn bê tông, đổ bê tông vào thùng nhựa. Thảo trả lời lý do không nhận thực được hành vi sai trái của "sư phụ" và khai báo mà tham gia vào việc giết hại Thành là do tự cho rằng "im lặng là vàng". "Tôi không cần biết lý do, bởi theo tôi, Hà nói đều có lý, tôi không cần hỏi. Đệ tử thì nghe theo lời sư phụ", Thảo nói.