Vụ cặp đôi “cẩu tặc” dùng bả trộn cyanua trộm nửa tấn chó, mèo: Tiết lộ lời khai ban đầu

Liên quan đến vụ cặp đôi nam nữ dùng bả tẩm cyanua để trộm nửa tấn chó, mèo, sáng 15/6, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa ) cho biết: Đơn vị vẫn đang mở rộng điều tra vụ án. Bước đầu đã có lời khai của hai 2 “cẩu tặc” Nguyễn Văn Phương (SN 1977), trú tại xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và Hoàng Thị Phương (SN 1985), trú ở xã Phúc Điền, huyện Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Theo Công an huyện Như Xuân, tại cơ quan điều tra cả hai thú nhận “cặp bồ” với nhau. Sau đó cùng nhau di chuyển vào Thanh Hóa, thuê nhà tại xã Vạn Thắng (huyện Nông Cống). Tại đây cả hai mở quán bán thịt chó nhưng thực chất đây là nơi tập kết chó, mèo trộm được.

Chó, mèo chết la liệt do bị đánh bả trộn chất độc cyanua

Để trộm chó, mèo, hai đối tượng sử dụng bả trộn chất độc cyanua. Trong thời gian từ ngày 11 đến 14/6, chúng đã trộm được gần 500kg chó, mèo trên địa bàn các huyện Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân.

Người dân tưởng chó, mèo bị dịch bệnh nên khi phát hiện động vật chết đã mang đi vứt bỏ. Chờ khi người dân đi khuất, nhóm này thu gom chó, mèo về làm thịt. Cũng với thủ đoạn này, cặp đôi “cẩu tặc” đã trộm được rất nhiều chó tại thị xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Khoảng 2h cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng (gồm 1 nam và 1 nữ) đi xe máy, cầm bao tải thu nhặt số chó, mèo chết trên đường. Ngay lập tức mọi người hô hoán, ập tới bắt giữ 2 đối tượng trên.

Ông Lê Văn Tuyên – Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa cho biết, Công xã đã thống kê số tang vật, xác định có khoảng 20 con chó và 10 con mèo của các hộ dân bị đánh bả chết.

Cẩu tặc trộm chó trong vòng 5 giây