Vụ bé gái 8 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm khi đi vệ sinh: Hé lộ lời khai sốc của kẻ cầm thú

Công an huyện Tây Sơn ( Bình Định ) cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng N.H.N. (21 tuổi, trú thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của Pháp luật

Theo điều tra ban đầu, chiều tối ngày 30/9, N. sang nhà P.T.K. (37 tuổi, hàng xóm của N., chị K. là mẹ cháu T. 8 tuổi) chơi. Khi N. đi vệ sinh thì thấy cháu T. đi theo nên nhanh chóng bế nạn nhân ra sau nhà rồi đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bị N. đe dọa, khống chế và thực hiện hành vi đồi bại, cháu T. sợ hãi liền la lớn cầu cứu người thân. Sợ hành vi cầm thú của mình bị phát hiện nên N. nhanh chóng buông cháu T. ra rồi bỏ trốn.

N. khai đã từng 9 lần hiếp dâm cháu T.

Cháu T. chạy một mạnh vào về kể lại sự tình cho gia đình . Quá bức xúc trước hành vi đồi bại của N., gia đình cháu T. đưa cháu đến Công an trình báo sự việc.

Nhận được tin báo. Công an huyện Tây Sơn vào cuộc xác minh thông tin. Ngay trong đêm 30/9 đã tổ chức lực lượng truy lùng đối tượng N..

Đến trưa ngày 1/10, N. đã chủ động đến Công an huyện Tây Sơn đầu thú vì xác định bản thân không thể chối tội được.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang mở rộng điều tra vụ án, đưa cháu T. đi giám định để có bằng chứng buộc tội, xử lý vi phạm của đối tượng N.H.N.