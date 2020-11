Rùng mình với lời khai của tên sát nhân trong vụ giết người ở Quận 7: Làm ăn vỡ nợ nên giết bạn thân

Tối ngày 28/11, Công an TH.HCM phát thông báo liên quan đến vụ án giết người chặt xác tại khu dân cư Him Lam, Quận 7 gây xôn xao dư luận suốt từ đêm qua.

Hiện trường gây ra vụ án mạng kinh hoàng này là căn nhà số 24 thuộc đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng là trụ sở của Công ty Creata Việt Nam.

Hung thủ Jeong In Cheol

Vào khoảng 18h ngày 27/11, công an nhận được tin báo sau khi người chủ nhà đã phát hiện thấy một chiếc vali màu hồng cùng với kìm cộng lực và một lưỡi cưa có dính máu tại nhà vệ sinh ở tầng 1.

Ngay lập tức lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án. Tại đây, ngoài chiếc vali hồng thì còn có thêm 3 túi ni lông to màu đen ở nhà vệ sinh tầng 3 của căn nhà. Bên trong vali và các túi đen đều có chứa bộ phận cơ thể người.

Những túi ni lông đen chứa thi thể nạn nhân

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của nạn nhân trong vụ án này là Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc) và tên hung thủ chính là Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc).

Được biết, Jeong In Cheol hiện đang là Giám đốc của Công ty Creata Việt Nam. Hung thủ và nạn nhân là bạn thân của nhau.

Theo điều tra cho thấy, Jeong In Cheol sau khi thực hiện hành vi giết người phân xác, hắn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe Kia màu đen của nạn nhân.

Đến 13h50 phút ngày 28/11, lực lượng phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an Quận 2, Quận 7 và đã tóm gọn được đối tượng Heong In Cheol tại căn hộ chung cư ở Masteri Thảo Điền và đã thu giữ được chiếc xe Kia.

Khu dân cư cao cấp Him Lam

Theo nguồn tin từ báo Vietnamnet , tên hung thủ này đã thừa nhận hành vi giết người dã man của mình. Tại đây Jeong In Cheol khai rằng công ty của hắn đang làm ăn không được tốt, đứng trước bờ vực phá sản và bị vỡ nợ.

Do túng quẫn nên Jeong In Cheol đã nảy sinh ra ý định cướp tài sản mà mục tiêu đầu tiên chính là nhằm vào người đồng hương giàu có.

Cụ thể, vào chiều tối ngày 26/11, nạn nhân đã đi ô tô đến ngôi nhà ở khu dân cư Him Lam để gặp Jeong In Cheol. Lợi dụng lúc người bạn của mình mất cảnh giác, hung thủ đã sát hại nạn nhân bằng các vật dụng trong nhà.

Chiếc vali hồng cùng các vật dụng gây án của hung thủ

Sau đó, hắn đã phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh bằng các vật dụng có sẵn trong nhà và cho vào túi ni lông đen, gói trong vali màu hồng đặt ở nhà vệ sinh tầng 2.

Mặc dù rất hoàng loạn song hung thủ vẫn có đủ thời gian để lau dọn toàn bộ hiện trường. Nhưng lại quá bất cẩn khi để lại hai hung khí gây án ở hiện trường đó là cưa tay và kìm cộng lực.

Một nguồn tin còn tiết lộ, Jeong In Cheol đã cướp đi số tiền hàng trăm triệu đồng của nạn nhân. Nghi phạm đã sử dụng ô tô của nạn nhân để bỏ trốn trong đêm. Hắn đã di chuyển đến nhiều nơi ở Sài Gòn song vẫn quyết định lui về Quận 2 để ẩn náu. Tuy nhiên sau 12 giờ bỏ trốn, Công an đã bắt giữ được tên sát nhân Jeong In Cheol.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 7 và lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam để mở rộng điều tra.

Theo Thiên Bình/SKCĐ