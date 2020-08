Rùng mình với lời khai của gã nghiện giết bạn, dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin mới nhất, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An ) đang tạm giữ Nguyễn Đức Thủy (28 tuổi, trú tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định Pháp luật





Trước đó, khi nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông , Công an thị xã Thái Hòa đã vào cuộc điều tra, xác định đây là một giết người. Nạn nhân bị đánh tử vong và đó là hiện trường giả.





Qua điều tra, Công an xác định được Nguyễn Đức Thủy đã gây nên vụ án này. Ngay lập tức các điều tra viên truy tìm, bắt giữ Thủy về trụ sở làm việc.





Tại trụ sở Công an, Thủy thừa nhận đã sát hại anh Hà. Theo đó, do mâu thuẫn cá nhân nên tối ngày 20/8, nạn nhân và hung thủ đã to tiếng với nhau dẫn đến xô xát. Thủy sau đó dùng cán xẻng đánh vào đầu anh Hà khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thủy khai giết anh Hà do mâu thuẫn rồi dựng hiện trường giả để che giấu tội ác





Khi xác định nạn nhân đã tử vong và nhân lúc trời còn tối, vắng người nên đã kéo thi thể anh Hà ra khu vực trước cổng trường tiểu học phường Quang Phong để dựng hiện trường giả. Tại đây, Thủy kéo xe máy đè lên người nạn nhân cho giống một vụ tai nạn giao thông. Xong xuôi mọi việc, Thủy bỏ đi.





Như thông tin đã đưa trước đó, khoảng 5h ngày 21/8, một số người dân sống ở phường Quang Phong đi tập thể dục thì phát hiện anh Hà (36 tuổi) nằm bất tỉnh bên vệ đường cùng chiếc xe máy. Đến gần kiểm tra thì xác định được nạn nhân đã tử vong từ bao giờ không rõ.





Ngay lập tức sự việc được trình báo lên Công an. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sơ bộ xác định đây là một vụ án mạng chứ không phải vụ tai nạn giao thông . Công an vào cuộc điều tra và bắt giữ được Thủy.





Theo cơ quan điều tra, cả Thủy và Hà đều là các đối tượng nghiện ma túy. Cả hai chơi với nhau khá lâu, nhưng vì mâu thuẫn nên Thủy xuống tay sát hại bạn.





Hiện Công an đang hoàn thiện hồ sơ gửi VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi Giết người.

Theo Thanh Mai/SKCĐ