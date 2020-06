Rùng mình với lời khai của kẻ giết chủ quán cà phê, cướp tài sản: Mua dâm xong rồi mới “hành động”

Kẻ gây ra thảm án khiến chủ quán cà phê ở Long An chết tức tưởi là Nguyễn Vũ Thanh Hoài (23 tuổi). Sau khi mua dâm xong, hắn bóp cổ nạn nhân đến chết và cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án nữ chủ quán cà phê tên Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bị sát hại và cướp tài sản, sáng ngày 16/6, Công an tỉnh Long An thông tin: Đơn vị vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để điều tra làm rõ.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm gây án. Danh tính đối tượng này là Nguyễn Vũ Thanh Hoài (23 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh). Hiện Hoài đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an đã có lời khai ban đầu của nghi phạm. Lời khai này khi được báo chí đưa tin đã khiến không ít người rùng kinh, kinh hãi. Theo đó, Hoài khai: do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp.

Ngày 9/6, Hoài bắt xe buýt từ TP Hồ Chí Minh xuống xã Hòa Khánh Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Tại đây, Hoài đi vào quán cà phê của chị Phạm Thị Nguyệt.

Thấy chủ quán ở một mình nên Hòa gạ mua dâm, chị Nguyên đồng ý và nói giá 350.000 đồng. Thỏa thuận xong, Hoài và chị Nguyệt tiến hành mua bán dâm . Sau khi mua dâm xong, Hoài lợi dụng lúc chị Nguyệt không đồng ý dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết rồi trói hai tay lại.

Hiện trường vụ án

Sau khi gây án xong, Hoài lục lọi lấy đi điện thoại di động cùng hơn 280.000 đồng, 2 nhẫn vàng. Tiếp đó, hắn đóng cửa quán cẩn thận rồi trốn khỏi hiện trường. Hoài bắt xe buýt về TP Hồ Chí Minh bán nhẫn vàng được 2 triệu đồng.

Tiếp đó bắt xe khách lên Đà Lạt. Tại đây hắn tiếp tục bán chiếc nhẫn vàng còn lại được 1 triệu đồng và bắt xe về TP Hồ Chí Minh. Trong lúc lần trốn ở đây thì bị Công an bắt giữ.

Như đã đưa tin, khoảng 9h ngày 10/6, chị N.T.Y.T. (32 tuổi) sang quán cà phê rủ chị Nguyệt đi ăn sáng nhưng gọi mãi không thấy ra mở cửa. Thấy điện trong quán còn sáng nên chị T. nghi có chuyện chẳng lành. Chị T. hô hào hàng xóm sang kiểm tra thì phát hiện chị Nguyệt đã tử vong trong nhà vệ sinh.

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an . Cơ quan chức năng vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định, chị Nguyệt tử vong do bị bóp cổ chết. Có nhiều tài sản giá trị của nạn nhân bị mất. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Theo Nga Đỗ/SCĐ