Hành trình 48 giờ truy bắt kẻ nghiện game đâm hơn 40 nhát giết chết vợ chồng già để trộm tài sản

Clip: Thanh niên lừa lúc chủ quán không để ý lấy két bia không trả tiền bị camera quay rõ mặt

Thanh niên đến mua bia lừa lúc chủ quán đang lấy thêm đá đã tranh thủ phóng vọt đi không trả tiền mà không biệt rằng toàn bộ diễn biến vụ việc và khuôn mặt của anh ta đã bị camera an ninh ghi lại.