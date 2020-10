Lời ân hận muộn màng của ông bố đánh con như kẻ thù vì chót đi ăn với vợ cũ: 'Tôi biết mình sai rồi'

Chính quyền địa phương đã vào cuộc

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh ông bố dùng cần câu đánh, lấy dây xích dọa trói con gái vì đi ăn cháo cùng mẹ sau khi tan học được phát tán lên mạng xã hội , chính quyền địa phương tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã vào cuộc điều tra.

Theo thông tin điều tra, người bố đã dọa nạt và có dấu hiệu hành hung con gái trong clip trên mạng xã hội là Nguyễn Đình K. (SN 1981, trú tại thôn 4, xã Lại Yên), sự việc đã xảy ra cách đây khoảng 1 tuần.

Nạn nhân là bé gái 8 tuổi, là con ruột của K. và hiện đang theo học tại trường Tiểu học xã Lại Yên. Trước đó, L. lấy vợ và có 2 con chung nhưng hiện đã ly hôn, mỗi người nhận nuổi một người con theo phân công của toàn án.

Bé gái 8 tuổi bị người cha bạo hành rồi quay clip gửi cho mẹ

Theo điều tra cho biết, cháu bé hiện vẫn ổn định về mặt tâm lý, khỏe mạnh và vẫn đi học bình thường. Sau khi nắm bắt tình hình, các ban ngành đoàn thể cũng đã vào cuộc, có biện pháp can thiệp, giáo dục để người bố không tái phạm hành vi này nữa. Tại đây, người đàn ông này cũng đã thừa nhận hành vi tội lỗi của mình.

Ngay sau khi vụ việc này diễn ra, người dân tại thôn 4, xã Lại Yên đã tỏ ra vô cùng bất ngờ, vì trước đây, anh K. nổi tiếng là thương yêu con cái và không bao giờ ra tay nhẫn tâm với cháu bé như vậy.

Lời hối hận muộn màng 'giờ tôi biết hành vi của mình là sai, tôi rất ân hận'

Trong căn nhà lụp xup ẩm mốc nằm sâu trong con hẻm nhỏ, Nguyễn Đình K. thừa nhận hành vi tự quay clip bạo hành con, sau đó gửi cho vợ cũ để dằn mặt. Người đàn ông này cũng cho biết, từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ đánh con , đây là lần đầu tiên.

K. phân trần trước cơ quan chức năng: “Tôi sai khi quát nạt, dọa dẫm cháu nhưng hôm đó tôi chỉ dùng cần câu đánh nhẹ cháu 1 cái. Tôi có lấy dây xích mèo ra dọa sẽ xích chân cháu lại, nhưng sự thật tôi đâu có làm”.

K. phân trần về hành vi của mình

Người bố có hành vi nhẫn tâm này cũng cho biết, sau khi quay clip dọa nạt con chính anh là người đã gửi cho vợ cũ với mục đích lần sau không được đến đón con đi đâu nữa. Sau đó, clip này được đăng tải lên mạng xã hội và được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt.

“Tôi và vợ tôi đã ly dị một thời gian, hiện vợ tôi thuê trọ cùng trong huyện Hoài Đức. Vợ cũ tôi vẫn thường xuyên gặp con gái và đón con về nhà chơi, tôi không phản đối. Tuy nhiên, sau khi tôi biết được vợ đưa con về ngủ và có cả bạn trai của cô ta ở đấy nên tôi mới cấm con ngủ lại qua đêm vì sợ con bị ảnh hưởng.

Tôi có nói với cô ấy như vậy, cũng nhắc con nhưng hôm đó con vẫn sang vì thế tôi mới có hành động dọa con. Do nóng giận, tôi đã làm vậy, giờ tôi biết hành vi của mình là sai tôi rất ân hận. Lần sau tôi sẽ không đối xử với con như thế nữa, sẽ có biện pháp giáo dục con mềm mỏng, khéo léo hơn”, anh K. chia sẻ.

Căn nhà đơn xơ không có một món đồ giá trị

Bà Nguyễn Thị Liên – Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn 4 xã Lại Yên cho biết, K. là người yêu thương con, chưa bao giờ thấy đánh con. Bà cũng là người đã trực tiếp đến giải thích cho K. hiểu, việc ngăn cấm mẹ con gặp nhau dù đã ly hôn là sai, vì quyền thăm nom, gặp gỡ con không ai có thể ngăn cấm được. Tuy nhiên, những chuyện riêng trong gia đình nên ngồi lại cùng nhau để tháo gỡ, bởi hành vi dọa nạt cũng là bạo lực về mặt tinh thần trẻ nhỏ.

Theo bà Liên, cháu bé vẫn được ông bà nội ở gần đó chăm sóc và đưa đi học hàng ngày. Anh K. cũng là người có tính khí thất thường, đang hoàn thiện thủ tục để hưởng chế độ chất độc màu da cam.

Xôn xao vụ việc bố dùng cần câu đánh, lấy dây xích dọa trói con gái vì đi ăn cháo cùng mẹ sau khi tan học

