Lời khai gã trai ngáo đá dùng dao khống chế 3 người trong tiệm sữa: Vì nghĩ có người truy sát mình

Ngày 22/11, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang lấy lời khai Nguyễn Văn Thái (30 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi cầm dao khống chế ba người trong tiệm sữa trên địa bàn phường Tam Phú xảy ra tối 21/11.

Clip sự việc do người dân ghi lại

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thái khai sau khi sử dụng ma túy bị ảo giác, cho rằng có người truy sát mình nên tìm đến trụ sở Công an phường nhờ giúp đỡ. Khi cán bộ Công an đang hỏi chuyện thì Thái bỏ chạy ra đường, cầm hung khí khống chế ba người tại cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân.

Cửa hàng sữa nơi xảy ra sự việc

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 21/11, nhân chứng kể lại nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen khoảng 30 tuổi có biểu hiện bất thường chạy vào tiệm phở đòi mượn con dao. “Lúc đó tôi không biết gì, tự nhiên nó vào nói cho mượn dao vì bị giang hồ đang đuổi theo. Sau đó tự động vào lấy dao đi nên tôi sợ quá liền báo Công an. Khách của tôi đang ăn phở cũng sợ quá bỏ đi ăn luôn”, bà chủ quán phở kể lại.



Lấy được dao, kẻ ngáo đá tới cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân. Bên trong lúc đó có mẹ con chủ cửa hàng và hai nữ nhân viên. Thấy đối tượng, một nữ nhân viên đã chạy thoát ra ngoài.

Thái khống chế ba người còn lại, dùng băng keo quấn quanh buộc cả ba lại với nhau rồi dùng dao uy hiếp.

Đối tượng Thái ngáo đá nghĩ rằng có người truy sát mình

Anh Lê Đức Cường - một người dân sinh sống gần hiện trường vụ việc kể lại: "Thằng bé chạy ra hô hào thì nó đánh mấy cái bạt tai. 2 chị kia chạy ra thì nó lấy dao khống chế. Nó mở cửa đi ra đi vào 2 - 3 lần thấy không có người nó mới cho con tin ra ngoài".



Người này nói thêm, nghi phạm không đòi tiền mà chỉ đập mấy hộp sữa trong tiệm. Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, khuyên ngăn, thuyết phục đối tượng Thái. Tuy nhiên, đối tượng không bỏ xuống mà còn hung hăng hơn. Sau 1 giờ, lực lượng công an đã khống chế được đối tượng đưa về trụ sở làm việc.



Các con tin cũng được giải cứu an toàn dù không bị thương nhưng vẫn được đưa vào Các con tin cũng được giải cứu an toàn dù không bị thương nhưng vẫn được đưa vào cơ sở y tế để theo dõi Sức Khỏe

