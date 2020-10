Tột cùng phẫn nộ lời khai man rợ của kẻ hiếp dâm rồi sát hại dã man cô gái tật nguyền ở Lào Cai

Sáng 24/10, tin từ Công an tỉnh Lào Cai được biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lý Láo Lủ (SN 1995, ngụ xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Giết người", " Hiếp dâm ".



Đáng nói, chị D. bị khuyết tật bẩm sinh câm, điếc, chân tay co quắp, nên chỉ ở nhà không có khả năng lao động.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an thị xã Sa Pa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh và xác định Lý Láo Lủ (SN 1995, ngụ xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa) là nghi phạm đã sát hại chị D..

Khai nhận với cơ quan công an, Lủ cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày 22/10, khi đi uống rượu về đang nghe điện thoại của người quen thì nhìn thấy chị D. đang đi nhặt quả dâu da rừng tại bãi nương của gia đình nên nảy sinh ý định giở trò đồi bại.



Trong hãm hiếp nạn nhân, Láo Lử vấp phải sự chống cự quyết liệt của nạn nhân. Lúc này, Lử lấy đá đập vào đầu nạn nhân khiến chị D. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Lý Láo Lủ về nhà và có ý định bỏ trốn, tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của Pháp luật