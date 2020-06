Lời khai máu lạnh của kẻ sát hại cô gái nghi mang thai trong nhà nghỉ: Nạn nhân hẹn đến khất nợ

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục lấy lời khai Trần Minh Tâm, SN 1999 ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa. Đây là nghi can đã ra tay sát hại người phụ nữ nghi mang thai tại nhà nghỉ Đức Phát thuộc phường Tân Hiệp vào sáng 26/6.

Tâm bị bắt vào tối 26/6 để điều tra và hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị Lê Cẩm Tiên, SN 1985 quê tỉnh Quảng Trị.



Theo Công an nhân dân, làm việc với cơ quan công an, Tâm khai nhận quen biết chị Tiên vào giữa năm 2019 trong một lần đi massage ở TP Biên Hòa. Cả hai lưu số điện thoại của nhau rồi nhắn tin qua lại nhiều lần.

Đối tượng Trần Minh Tâm. Ảnh: Công an Đồng Nai



Đến ngày 14/4/2020 Tâm và chị Tiên có hẹn gặp nhau và chị Tiên mượn của Tâm 3 triệu đồng. Sau khi vay, đến lịch hẹn trả chị Tiên vẫn chưa có tiền trả nên thời gian gần đây Tâm nhiều lần gọi điện đòi nợ.



Đến sáng ngày 26/6/2020, chị Tiên hẹn Tâm tới nhà nghỉ Đức Phát tại khu phố 5 phường Tân Hiệp để nói chuyện nợ tiền giữa 2 người. Tại đây, sau khi Tâm và chị Tiên quan hệ tình dục thì chị tiếp tục xin Tâm cho kéo dài thời gian nợ tiền.



Bực tức vì vẫn không đòi được nợ, Tâm đã dùng 1 con dao Thái đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực chị Tiên khiến chị gục và tử vong trong phòng số 109.



Sau khi ra tay giết người, Tâm cướp 1 điện thoại iPhone của chị Tiên rồi đi xe ôm về huyện Trảng Bom bán với giá 600 ngàn đồng.

Nhà nghỉ Đức Phát nơi xảy ra sự việc

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng liên quan tỉnh Đồng Nai cùng công an TP Biên Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để truy bắt đối tượng sát hại cô gái trong nhà nghỉ.



Đến 16h cùng ngày lực lượng Công an Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Trần Minh Tâm khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Như đã đưa tin trước đó, vào sáng cùng ngày, một cặp nam nữ khoảng 25 tuổi đi vào một nhà nghỉ Đức Phát tại khu KP.5, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa. Cả hai nhận một phòng nghỉ chung.



Đến trưa cùng ngày, chỉ có nam thanh niên rời khỏi nhà nghỉ và nói với nhân viên rằng muốn trả phòng. Tiền sẽ do cô gái đi cùng xuống sau thanh toán nhưng nhân viên nhà nghỉ không đồng ý.

Sau đó, nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra phòng và gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời nên nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Khi mở cửa phòng ra thì phát hiện cô gái đã tử vong trong nhà vệ sinh. Lúc này chủ nhà nghỉ xuống dưới hô hoán kêu cứu thì nam thanh niên đã nhanh chóng rời khỏi đó.

Đáng chú ý, khi đang truy bắt nghi can thì, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ em ruột của Tâm là Trần Đăng Khoa (22 tuổi, trú TP. Biên Hòa). Khoa đang bị Công an TP Biên Hòa truy nã trước đó vì hành vi "Cố ý gây thương tích".