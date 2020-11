Vụ kẻ tẩm xăng cướp ngân hàng ở Bình Tân: Nợ lô đề 200 triệu nên làm liều

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của Lê Tấn Tài (SN 1984, quê An Giang; tạm trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) - nghi phạm kẻ cướp ngân hàng