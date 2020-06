Truy đuổi kẻ trộm SH giữa ban ngày, 3 người bị đâm trọng thương

Ngày 23/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang điều tra vụ nhóm trộm xe SH đâm 3 người bị thương trên đường Kênh Nước Đen.

Theo Báo Pháp luật TP.HCM, sự việc xảy ra khoảng 12h30 cùng ngày, nhóm thanh niên trộm xe SH bị phát hiện liền rút dao đâm gục ít nhất 3 người trọng thương.





Một trong số các nghi phạm được xác định là nam thanh niên tên Nguyễn Văn Lộc (29 tuổi ngụ phường 11, quận 11).

Hiện trường chiếc xe bị đánh cắp



Theo lời khai ban đầu, vào khoảng thời gian trên Lộc điều khiển xe máy Airblade màu vàng đồng biển số 59S1-139.78 chở theo đồng phạm (chưa xác định được danh tính) đến trước số 25 đường Kênh Nước Đen (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).



Cả hai thấy chiếc SH màu đỏ biển số 59D1-620.62 không người trông coi, nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lộc ngồi trên xe máy chờ để đồng bọn vào bẻ khóa trộm xe. Lấy được tài sản, cả hai tẩu thoát về hướng đường Kênh Nước Đen và Lê Thúc Hoạch.

Đối tượng bị người dân khống chế sau khi đâm trọng thương nhiều người



Lúc này, chủ nhà phát hiện đã hô hoán cùng nhiều hàng xóm truy đuổi. Trong nhóm người truy đổi kẻ trộm có anh Vũ Tiến L. (37 tuổi, là chủ nhà) cùng hàng xóm là Phạm Minh L. (18 tuổi). Khi đuổi bắt đến trước nhà số 307 đường Bình Long (phường Bình Hưng Hòa A) thì giữ được Lộc.







Đối tượng Lộc bị công an bắt giữ

Lúc này Lộc phản kháng bằng cách rút dao bấm đâm loạn xạ khiến 3 người bị thương. Trong số này, một người bị đâm vào bụng, 2 người còn lại bị thương nhẹ.



Sau đó, Lộc bị người dân khống chế giao công an, còn đồng bọn đã tẩu thoát. Nghi can được cho là đóng vai trò cản đường để những đối tượng khác tẩu thoát. Hiện công an địa phương tung nhiều trinh sát tiếp tục truy xét các nghi phạm còn lại.

