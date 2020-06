Lời khai không tưởng của nghi phạm vụ bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang: Gây án theo trò chơi game

Liên quan đến vụ cháu Hà Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) phát hiện tử vong trong căn nhà hoang cách nhà khoảng 10km, sáng nay 10/6, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu vẫn đang tiếp tục điều tra, lấy lời khi nghi phạm Đ.N.H. (học sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4).