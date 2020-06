Lời khai lạnh lùng của gã chồng giết vợ trong nhà trọ rồi bế con bỏ trốn

Ngày 10/6, Công an TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện thi thể phụ nữ chết trong nhà trọ. Nghi ngờ của người dân là nạn nhân bị sát hại.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Giang lập tức tổ chức lực lượng xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến chiều cùng ngày, Công an TP bắt giữ được nghi phạm.

Nguyễn Văn Thành đã khai nhận là người giết vợ

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Thành (43 tuổi, tạm trú tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang). Nạn nhân là chị Đoàn Thị Mạn (37 tuổi, vợ Thành). Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng có nhiều vết dao chém ở vùng cổ và người.

Tại trụ sở Công an , bước đầu thành đã khai nhận hành vi giết vợ của mình. Theo Thành, khoảng 11h30 cùng ngày, Thành dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ. Khi thấy vợ nằm bất động trên sàn nhà thì mới dừng lại. Gây án xong, Thành bế con gái 2 tuổi rời khỏi hiện trường, sau đó bị Công an bắt giữ.

Ngay sau khi có lời khai bước đầu của nghi phạm, Công an TP Hà Giang đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyên Văn Thành để điều tra về hành vi Giết người. Về phần nạn nhân, sau khi khám nghiệm tử thi xong đã được bàn giao cho gia đình đưa về an táng. Cháu bé 2 tuổi còn của nạn nhân được giao cho người nhà chăm sóc.

Hiện trường vụ án (Ảnh Công an TP Hồ Chí Minh

