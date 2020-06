Lạnh sống lưng với những tình tiết ma mị được tiết lộ ở phiên xử vụ giết người, đổ bê tông giấu xác

Giết người theo... ý trời

Khoảng 14h chiều nay (24/6), TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ giết người, đổ bê tông giấu xác gây rúng động dư luận xảy ra cách đây 1 năm. 4 bị cáo hầu tòa Lê Ngọc Phương Thảo (trú Tiền Giang), Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ ruột Hà), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (cùng trú TP.HCM).

Nạn nhân trong vụ án là anh Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).

Chiều nay tại Bình Dương thời tiết khá xấu, trời mưa dữ dội kèm theo gió lớn. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn đến tòa tham dự phiên xét xử. Không khí u ám của trời đất cùng lời khai đầy kinh hãi của kẻ chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà về quá trình gây án khiến cho người tham dự không khỏi rùng mình. Những cảnh tượng ma mị, ghê rợn dường như đang lẩn khuất trong mọi ngóc ngách của phòng xử, không ít người dự tòa phải nổi hết da gà, mặt tái nhợt.

Chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà đứng trước bục xét hỏi một cách bình thản, trả lời rõ ràng từng câu hỏi của chủ tọa, đại diện Viện kiểm sát, luật sư. Khi luật sư hỏi việc ngộ ra phương pháp tu luyện mới kéo dài bao lâu? Hà nói khoảng năm 2014, bị cáo ăn chay trường, đến năm 2015 thì tu Pháp luân công. Từ năm 2017 – 2018 thì tự tu riêng theo những điều mình chứng đắc được. Việc bị cáo tự ngộ ra được phương pháp tu mói kéo dài khoảng 1 năm. Nói về lý do giết bị hại Trần Trí Thành, Hà khai, trong quá trình tu luyện và khi tiếp túc, bị cáo thấy Thành khá tế nhị, hiền hành. Nhưng khi tu luyện ẩn dật, bị cáo có yêu cầu riêng cho từng người để tính tình bộc lộ rõ ràng. Nếu ai có vấn đề sẽ chia sẻ một cách thẳng thắn. Bị cáo cho mọi người sống chung trong một căn nhà nhỏ, nó giúp mọi tính tốt, xấu của các thành viên lộ ra.

Kẻ chủ mưu bình thản khai về các tình tiết ma mị đầy ám ảnh trong vụ án

Vì Thành là nam thanh niên nên bị cáo cho rằng có dục vọng nhiều nhất. Nhưng bị cáo cũng có rằng, ai cũng là người thưởng khi tu nên chia sẻ với Thành để thành bỏ dục vọng. Song Thành nhiều lần vào trong nhà tắm thủ dâm và bị Hà phát hiện.

Điều khiến của phòng xử rùng mình nhất là khi đại diện Viện kiểm sát hỏi bị cáo Hà đã giết Thành trong điều kiện thời tiết thế nào. Hà bình thản đáp lời, giết trong khi trời mưa.

Đại diện Viện kiểm sát lại tiếp tục hỏi, phải vì trời mưa thuận tiện ra tay nên giết Thành lúc đó hay không? Bị cáo nói, thực sự khi giết Thành cũng đắn đo nhiều lắm nên đã khấn trời. Nếu trời cho cơn mưa lớn và sấp sét thì bị cáo sẽ thực hiện theo ý trời. Và sau đó trời mưa...

"Trước khi giết Thành, thời điểm đó là trời mưa. Việc giết một con người không hề dễ dàng, bị cáo đã hỏi lòng mình nếu Thành đáng chết thì hãy cho một cơn mưa thật lớn, sau đó trời đã mưa có nghĩa là trời đã chấp thuận", Hà khai.

Trả lời VKS tiếp đó về việc có ăn năn trước những việc mình đã làm không, Hà rành rọt nói: "Không ăn năn, chỉ lấy làm tiếc hại một sinh mệnh, một con người, lấy làm tiếc cho gia đình , đó là câu trả lời cuối cùng của tôi".

Kinh hãi với kế hoạch giết người vô cùng tỉ mỉ

Trước bục xét hỏi, kẻ chủ mưu nhấn mạnh, việc giết anh Thành không phải vì nghĩ anh Thành bị quỷ sa tăng nhập mà nghĩ Thành có những hành động, cử chỉ không khác gì cầm thú. Nếu người này ra ngoài xã hội sẽ làm hại mọi người nên giết Thành.

Để giết anh Thành, cả nhóm này đã nên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Theo đó, sau khi thấy anh Thành tu luyện nhưng vẫn còn thú tính và có hành vi đe dọa, Hà và các thành viên khác quyết dùng nguồn điện 220V giết anh Thành.

“Tôi nói chuyện này cho mọi người nghe chứ không phải bàn bạc, bảo mọi người ai không đồng ý có thể rời đi. Tất nhiên, khi đi cùng tôi mọi người không thể kháng cự. Sau đó, chung tôi chuẩn bị dây thòng lọng, 2 – 3 cây kích điện, bình ác quy có nói với cây kích điện để phòng ngừa điện có vấn đề. Tôi xác định nếu giết không được thì Thành quật lại giết hết chúng tôi, do đó phải tính toán kỹ lưỡng. Tôi cột tay Thành vào bản lề cửa, tôi chuẩn bị các cây kích điện để dưới đất, dây thòng lọng siết cổ và tôi tự tay giết Thành”.

Những người tham gia phiên xử không khỏi rùng mình trước lời khai của bị cáo Hà

Bị cáo Hà còn khai, sau khi chích điện vào Thành, tôi dùng dây thòng lọng móc vào cổ Thành và kéo mạnh. Hà giằng co với Thành một lúc cho đến khi dây thòng lọng siết chặt cổ. Hà kéo mạnh sợi dây cho đến khi Thành không còn kêu la và cử động nữa. Lúc này, Hà buộc căng dây vào cửa rồi kiểm tra xem Thành đã chết hay chưa. Để thật sự an toàn, Hà dùng cây kích điện dự phòng, dùng bình ác quy điện chích vào mặt Thành lần cuối.

Ngoài ra, bị cáo Hà còn nhắc đến chuyện sau khi giết Thành được 2 ngày sau thì bỏ thi thể vào trong thùng. Những cụ cụ gây án đều do Lê Ngọc Phương Thảo mua.

Khi được hỏi về việc có biết rằng tự do tôn giáo nhưng vẫn phải tôn trọng pháp luật hay không, bị cáo Hà khẳng định mình tôn trọng pháp luật. Vì khi giết Linh bị cáo vẫn chăm sóc chứ không phi tang. Sau khi Linh và Thành chết nhóm vẫn ở Việt Nam chứ không bỏ trốn ra nước ngoài. Khi bị công an bắt vẫn chấp hành chứ không chống trả. Do đó, bị cáo khẳng định mình tôn trọng Pháp luật

Lời khai của bị cáo Hà

