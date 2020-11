Lời khai ban đầu của nam sinh lớp 9 đánh bạn tới tử vong ở Hà Nam

Chiều 27/11, tin từ Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự 3 ngày đối với N.T.Đ. (14 tuổi, là nam sinh lớp 9 học Trường THCS Châu Giang) để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo thông tin ban đầu, N.T.Đ. có xô xát với em N.V.V. khiến nam sinh này tử vong trong giờ ra chơi ngay tại trường học.



Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 9 giờ ngày 26/11, trong giờ ra chơi, nam sinh N.V.V. (SN 2006), học sinh lớp 9D, Trường THCS Châu Giang (phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên) xảy ra mâu thuẫn với N.T.Đ. học cùng trường.

Lúc này, N.T.Đ. có cầm một viên đá ném trúng người nam sinh V.. Quá bực tức, cháu V. đã lấy một viên gạch ném mạnh xuống đất để hù dọa. Thấy vậy, Đ. liền lao vào đấm vào vùng đầu và gáy của V. khiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó, V. gượng dậy đi được vài mét thì ngã gục xuống đất.

Dù được các thầy cô giáo đưa vào phòng y tế của trường sơ cứu rồi đưa sang Trạm Y tế phường Châu Giang cấp cứu, tuy nhiên khoảng 30 phút sau em V. đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng tiếp cận các nhân chứng và đưa Đ. về cơ quan để lấy lời khai. Bước đầu, nam sinh này đã thừa nhận có đánh 2, 3 phát vào vùng đầu, bụng của V. bằng tay, không có hung khí.

Theo lãnh đạo Công an thị xã Duy Tiên, sự việc do mâu thuẫn bột phát giữa hai học sinh, là điều không ai mong muốn. Cả hai em đều còn nhỏ tuổi, chưa nhận thức đầy đủ các hành vi của mình.

