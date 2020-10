Vụ nữ thi thể quấn khăn đang phân hủy: Nghi phạm sát hại nạn nhân trong tình trạng ngáo đá

Tin tức mới nhất ngày 11/10, Pháp luật & Bạn đọc dẫn lại thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đang tiến hành di lý nghi phạm giết người Phan Thanh Tâm (SN 1998, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam ) từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về địa phương để tiếp tục điều tra vụ thi thể nữ giới quấn khăn được phát hiện trong căn nhà trống trên địa bàn.



Bước đầu, đối tượng này khai nhận đã sát hại nạn nhân bằng cách dùng khăn siết cổ trong trạng thái bị kích động do Bước đầu, đối tượng này khai nhận đã sát hại nạn nhân bằng cách dùng khăn siết cổ trong trạng thái bị kích động do ngáo đá . Theo người dân địa phương, Tâm làm nghề sửa chữa và mua bán các loại xe đạp điện, cơ sở nằm ở gần chỗ xảy ra án mạng.

Chân dung nghi phạm Tâm



Như đã đưa tin, khoảng 14h30 chiều 8/10, khi ông Phan Hoàng Th. (43 tuổi) trở về nhà mình ở thôn Tây Lộc (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) - đã bỏ trống một tháng nay thì bất ngờ phát hiện 1 thi thể nữ giới trước nhà, không rõ lai lịch nên báo công an.

Ông Th. cho biết, gia đình ông có 2 ngôi nhà một căn ở xã Tam Lộc - nơi phát hiện thi thể do Phan Thanh Tâm (con ruột của ông Th.) sinh sống. Thế nhưng cách đây khoảng 10 ngày con trai ông đã đến nhà mẹ ruột tại huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, thi thể nữ giới có quấn khăn trên người, đang bị phân hủy nặng nên chưa xác định được thời điểm tử vong . Công an xác định đây là một vụ án mạng.

Danh tính nạn nhân được xác định là Võ Thị H. (SN 2002, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh). H. là một công nhân làm thuê, không có quan hệ phức tạp hay thù hằn với ai, đã mất tích gần 1 tháng nay.

Nơi phát hiện thi thể

Điều đáng nói, trước khi mất tích, ngày 16/9 H. có đăng trên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái cuối cùng, được xác định cùng thời gian án mạng xảy ra: “Mong rằng không phải ngày cuối và là đêm cuối”.

Qua sàng lọc thông tin và thu thập chứng cứ, cảnh sát xác định Phan Thanh Tâm là nghi phạm gây án. Sau khi được vận động, liên lạc, đến 18h30 chiều 8/10, nghi phạm Tâm đã đến Công an huyện Long Điền đầu thú.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ