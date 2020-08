Bất ngờ với lời khuyên phòng dịch từ 100 năm trước, quy định quen như thể áp dụng cho COVID-19

Đáng chú ý, các quy định trong bài báo cũ này cực kỳ quen thuộc, như thể dùng để áp dụng cho đại dịch COVID-19 đang hoành hành hiện nay. Hầu hết các quy định đều liên quan đến việc đeo khẩu trang, rửa tay, vệ sinh, tránh nơi đông người...

Bài báo chia sẻ quy định phòng dịch cách đây 100 năm

Nội bài báo cũ được dịch như sau:

Bản danh sách gồm các điều mục:

Đeo khẩu trang.

Sống một cuộc sống lành mạnh, sạch sẽ.

Thường xuyên tắm rửa để thông thoáng các lỗ chân lông.

Rửa tay trước khi ăn.

Sống trong môi trường nhiều khí tươi, cả ngày lẫn đêm.

Giữ ấm.

Ngủ nhiều.

Súc miệng thường xuyên (và bắt buộc sau khi đi từ bên ngoài vào) bằng dung dịch nước muối (nửa thìa càphê muối pha vào một ly nước).

Thông báo các triệu chứng sớm cho bác sỹ ngay lập tức.

Tuân thủ các quy định về kiểm dịch.

Tránh xa đám đông. Bạn chỉ lây cúm khi ở gần một số người nhiễm bệnh.

Tránh xa những người bị hắt hơi hoặc ho.

Đừng quên khẩu trang của mình.

Đừng bỏ qua lời khuyên của bác sỹ chỉ vì bạn không hiểu.

Đừng coi thường các yêu cầu của cộng đồng - hãy vui vẻ tuân thủ các quy tắc chính quyền ban hành.

Đừng cho rằng bạn là người được hưởng sự biệt đãi.

Đừng đến gần người khác nếu bạn bị cảm hoặc cúm - bạn có thể khiến họ bị lây và tử vong. Hãy đi khám bác sỹ.

Không đưa tay lên miệng.

Không ho hoặc hắt hơi nơi đông người.

Không sử dụng khăn hay các cốc uống nước chung.

Không thăm người bệnh hay xử lý các vật phẩm từ phòng bệnh.

KHÔNG QUÁ LO LẮNG

Người xưa rất có ý thức đeo khẩu trang

Được biết, dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã khiến khoảng 500 triệu người trên toàn thế giới nhiễm bệnh, khoảng 50 triệu người tử vong.

Sau đó, dịch H1N1 (một loại virus cúm gia cầm) được phát hiện lần đầu ở châu Âu, Mỹ và một phần châu Á, sau đó lan khắp thế giới.

Và đến bây giờ, dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Số ca nhiễm COVID-19 không ngừng gia tăng ở Mỹ và nhiều nước châu Âu và các châu lục khác trong đó có châu Á.

Trước đó nữa vào tháng 1/2020. một sinh viên Trung Quốc học tại Đại học Sheffield ở Anh đã bị quấy rối cả về thể chất lẫn tinh thần chỉ vì đeo khẩu trang.

