Lời phân bua cuối cùng và kết cục ê chề của người đàn bà trăng hoa không giữ được “đạo làm vợ”

Hạ may mắn hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa vì lấy được người chồng hiền lương rồi lại sinh được hai đứa con kháu khỉnh, khỏe mạnh. Thế nhưng, chỉ vì ánh mắt đưa tình của người đàn ông hơn 10 tuổi cùng thôn mà Hạ quên luôn “đạo làm vợ”. Người đàn bà hai con lao vào cuộc tình bất chính và đến khi mọi chuyện đổ bể, Hạ dùng xăng thiêu sống người tình để hả giận.

Theo một số người trong cuộc, người đàn ông ngồi lặng thinh, mặt buồn rười rượu phía dưới hàng ghế người nhà bị cáo là anh M. (chồng Hạ). Thấy Hạ thì người ta bảo đáng thương, đáng thương hơn đáng trách nhưng khi thấy anh P. người ta trầm trồ nói rằng, anh quá tốt. Anh P. là người đàn ông hiền lượng, dù vợ phạm sai lầm khó tha thứ nhưng anh vẫn luôn theo sát vợ trong suốt mấy tháng trời trước khi truy tố.

Được biết, Đinh Thị Hạ vốn có một gia đình hạnh phúc với người chồng chăm chỉ, con cái khỏe mạnh, đáng yêu. Song chỉ vì phút yếu lòng, không kiềm chế được dục vọng cá nhân mà người phụ nữ hai con đã ngả vào lòng người đàn ông khác. Ngay cả khi đứng trước vành móng ngựa, Hạ cũng không thể nhớ nổi đã quen anh Nguyễn Văn P. (44 tuổi, cùng thôn) trong hoàn cảnh nào. Hạ chỉ nhớ, anh P. đã có gia đình riêng nhưng vì ánh nhìn, những câu tình cảm của người đàn ông hơn 10 tuổi đã đánh gục trái tim người đàn có chồng như Hạ.

Nghĩ đến quãng thời gian phản bội chồng đến với anh P. và giờ lại bị anh P. “đá”, Hạ hận vô cùng. Khoảng 8h ngày 17/12/2018, Hạ phát hiện anh P. đang cắt tóc ở cạnh đường liên xã Khánh Hà, xã Đại Áng (huyện Thanh Trì, Hà Nội) nên đi vào hỏi: “Tại sao gọi điện thoại không nghe máy?”. Anh P. liền đáp: “Điện thoại không cầm trong người”. Nghi tình nhân nói dối, Hạ rút điện thoại ra gọi thử thì không gọi được. Tức giận, Hạ ném điên thoại lên người anh P. rồi bỏ đi. Cắt tóc xong, anh P. bỏ điện thoại của Hạ vào cốp rồi đi về nhà.

Chiều cùng ngày, anh M. (chồng Hạ) gọi điện vào số vợ thì đầu dây bên kia có tiếng vợ anh P. Anh M. được người phụ nữ này cho biết, Hạ thường xuyên gọi điện làm phiền chồng mình. Bực tức, tối hôm đó khi Hạ về, anh M. đã chửi vợ. Bị chồng chửi cùng uất hận bị “đá” trào dâng, Hạ phóng xe đến nhà anh P. nói chuyện và lấy lại điện thoại. Trên đường đi, Hạ mua xăng và bật lửa. Đến 19h30 cùng ngày, anh P. chở vợ đến nhà Hạ trả điện thoại và yêu cầu Hạ không được làm phiền nữa.

Tức giận, Hạ chạy vào lấy can xăng hắt lên người cả hai rồi châm lửa đốt. Anh P. bị lửa bén vào người nên chạy ra bể nước cởi áo, dập lửa. Trong khi đó, Hạ cũng tự dập lửa cho mình. Hậu quả của vụ tưới xăng, anh P. bị thương tật 12%.

Hạ khẳng định, bị cáo không có ý định giết anh P.. Diễn biến buổi tối hôm đó “không như mọi người nghĩ”. Theo Hạ, hôm đó vì quá uất ức nên muốn dọa anh P. một chút. Song VKSND chi rằng, trong quá trình điều tra, bị cáo khai đã chuẩn bị xăng và hất 2 lần lên người bị hại. Lầm đầu tiên khi bị hất xăng, bị hại P. đã xông vào ngăn chặn. Bị cáo không dừng tay, tiếp tục hất xăng lên người tình nhân rồi châm lửa đốt. Đại diện VKSND nhấn mạnh, bị cáo phải biết xăng là phương tiện gây sát thương cao và có khả năng gây chết người.

Bị cáo Đinh Thị Hạ cúi gằm mặt trong phiên tòa sơ thẩm

Bên cạnh đó Hạ còn “tố” anh P. sau khi chia tay cố ý rêu rao việc hai người có “quan hệ” với nhau. “Anh ta còn đến tận nhà, nói với chồng tôi về mối quan hệ bất chính. Trước hôm xảy ra vụ việc, trước khi châm lửa hắt xăng, bị cáo đã bị P. dọa và đánh, cầm tóc lôi từ trong nhà ra ngoài. Bị cáo trong lúc nóng giận mà gây nên vậy”, Hạ lí nhí nói trước tòa.

Khi được quyền nói, luật sư bào chữa cho Hạ đề nghị HĐXX xem xét bị cáo chỉ phạm tội Cố ý gây thương tích. Việc truy tố, xét xử tội Giết người là quá nặng. Bởi bị cáo chỉ đổ một lượng ít xăng, khó dẫn đến hậu quả chết người. Hơn nữa, bản thân bị cáo cũng không mong muốn giết anh P.. Vì bị hại xông vào đánh nên bị cáo đã bật lửa.

Trong phiên xử hôm đó, bị hại P. không có mặt, tuy nhiên, anh P. đã gửi đơn đến tòa xin giảm nhẹ tội cho Hạ. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bên và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hạ 8 năm tù giam về tội Giết người. Đồng thời buộc bồi thường dân sự cho bị hại 40 triệu đồng. Sau khi tòa tuyên án, Hạ bị áp giải ra xe thùng, trước khi bước lên xe, Hạ quay lại nhắn chồng ở nhà giúp mình chăm sóc con nhỏ. Lúc này mắt Hạ đỏ, không nói được thêm câu gì nữa… Bóng xe thùng xa khuất nhưng anh M. vẫn đứng sững ngoài cổng nhìn theo…

Your browser does not support HTML5 video.

Ghen tuông, chồng chém vợ tử vong