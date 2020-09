Lội qua ruộng rau muống để trốn cách ly ra ngoài, người phụ nữ ở Hải Dương bị phạt 2 triệu đồng

Sáng 6/9, Thiết tá Đinh Văn Thu, trưởng công an phương Tân Bình, thành phố Hải Dương cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Tiển ban phòng chống dịch COVID-19 xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với bà T.T.H vì hành vi trốn ra ngoài trong thời gian cách ly y tế.

Bà H phải nộp phạt 2 triệu vì hành vi trốn cách ly ra ngoài

Theo ông Thu, bà H đang thuộc diện phải cách ly y tế ở nhà. Tuy nhiên, vào lúc 15h30 ngày 4/9 bà đã lỗi qua ruộng rau muốn sau nhà để đi ra ngoài.

Hành vi của bà H nhanh chóng bị công an đang trực tại chốt kiểm dịch phát hiện.

Được biết, khu vực sinh sống của bà H đang áp dụng biện phát phong tỏa, cách ly y tế 28 ngày từ 0h ngày 17/8 vì có liên quan đến BN963 bị nhiễm COVID-19.

Hải Dương cách ly nhiều khu vực khác

Theo Phương Hoa/SKCĐ