Lời thú tội rợn người của nam sinh lớp 12 sát hại người đàn bà độc thân vì 200.000 đồng

Hiện trường không dấu vết

Năm 2016, người dân tỉnh Hà Nam và dư luận cả nước xôn xao về vụ án bà chủ cửa hàng tạp hóa bị sát hại dã man. Kinh hoàng hơn, hung thủ gây án là học sinh lớp 12. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng hành động giết người và thủ đoạn vô cùng tàn độc.

Theo thiếu tá Đào Văn Dũng – Phó đội trưởng đội Trọng án, phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam: Đối tượng này tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã lên kế hoạch khá chi tiết và rất lọc lõi qua từng hành động nhằm qua mắt cơ quan điều tra.

Vụ án diễn ra như sau, sáng ngày 4/2/2016, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo của quần chúng nhân dân viề việc phát hiện bà Nguyễn Thị T. (SN 1956, độc thân, ngụ tại thôn Thượng, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) tử vong tại nhà riêng, nghi bị sát hại.

Tại hiện trường, thi thể không còn nguyên vẹn, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân sống một mình, kinh tế phụ thuộc vào tiền lãi bán hàng tạp hóa. Ở địa phương, nạn nhân sống khép kín, chưa từng mâu thuẫn hay thù hằn với ai.

Đối tượng Vương thời điểm mới bị bắt

Nạn nhân có hoàn cảnh khá đặc biệt, sống một mình, ít khi ra khỏi nhà, ít tiếp xúc với người lạ. Thời điểm xảy ra án mạng được xác định vào khoảng buổi tối, khu vực nhà nạn nhân vắng người qua lại. Chính vì thế, việc khoanh vùng nghi phạm gặp một số khó khăn.

Những tưởng công cuộc truy lùng tội phạm bị đi vào ngõ cụt thì bỗng nhiên cơ quan điều tra nhận được thông tin quan trọng từ người dân thôn Thượng. Theo thông tin được cung cấp, bà T. là người cẩn thận, vì sống một mình nên luôn đề cao cảnh giác.

Hàng ngày, bà T. thường đóng cửa hàng rất sớm. Vào buổi tối, chỉ bán hàng cho khách quen. Nếu thấy người lại đập cửa hỏi mua sẽ không mở hàng. Trước khi đi ngủ, bà T. chốt cửa và kiểm tra cẩn thân.

Từ manh mối này, cơ quan điều tra nhận định, hung thủ có thể là người quen biết nạn nhân , thậm chí có thể là người trong thôn Thượng. Cũng trong thời gian vụ án đang điều tra, người dân thông Thượng sợ hãi đến mức nhiều gia đình không dám ra khỏi nhà. Chỉ cần trời chập choạng tối là đóng cửa kín mít.

Để truy bắt được hung thủ gây án, các mũi trinh sát của Công an tỉnh Hà Nam được cử xuống từng nhà đân để xác minh, lấy lời khai, khoanh vùng nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an đã khoanh vùng được nghi phạm là Phạm Minh Vương (SN 1998, trú tại thôn Thượng, xã An Đổ, huyện Bình Lục). Thời điểm gây án, Vương đang là học sinh 12 tại một trường THPT trên địa bàn.

Tính toán ranh ma của sát thủ “nhí”

Cơ quan điều tra vô cùng bất ngờ khi nghi phạm là nam sinh lớp 12. Hơn thế nữa, hành động của nghi phạm vô cùng man rợ khi quyết sát hại nạn nhân đến cùng. Không những thế, sau khi gây án, hắn còn bình thản xóa dấu vết, phi tang hung khí rồi trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Khi đã đầy đủ chứng cứ buộc tội, cơ quan điều tra ra lệnh bắt giữ Phạm Minh Vương. Tại trụ sở Công an, Vương khai nhận đã sát hại hại bà T.. Vương nói, cả hai chưa từng có mâu thuẫn với nhau, chỉ là vì thiếu tiền xài nên gây án với bà T..

Vương khai, do nhiều lần sang nhà bà T. mua hàng nên biết được bà sống một mình. Vương còn tường tận lịch mở, đóng cửa nhà bà T.. Chính vì thế, gã thiếu niên này đã nghĩ ra kết hoạch cướp tài sản của người phụ nữ độc thân.

Khoảng 19h ngày 3/2/2016, Vương phóng xe đạp từ nhà đến cửa hàng tạp hóa (cũng là nhà) của bà T. để ra tay. Khi đó bà T. đã đóng cửa hàng nhưng biết tâm lý bà sẽ bán cho người quen nên Vương hắng giọng gọi “bác T. ơi bán hàng”.

Nhận ra giọng khách quen, bà T. vộ mở cửa bán hàng. Vương hỏi mua 10 chiếc kẹo, bà T. vào lấy mang ra đưa cho Vương. Để đánh lạc hướng bà chủ cửa hàng, Vương tiếp tục bảo bà T. bán cho thêm 1 gói bánh nữa. Khi thấy bà T. đi vào gian hàng bánh kẹo thì cũng là lúc Vươn lẻn vào bên trong nhà đi sau nạn nhân.

Vương tại phiên tòa xét xử

Vương áp sát người bà T., dùng tay kẹp mạnh vào cổ bà T. và kéo ngửa ra sau. Tiếp đó, hắn dùng gót chân phải đạp nhiều lần vào thái dương của nạn nhân.

Khi nạn nhân bát tỉnh, Vương vào nhà lục lọi lấy đi 200.000 đồng và một chiếc điện thoại của nạn nhân. Trước khi bỏ về, Vương quay lại nhìn và nghĩ nạn nhân chưa chết nên đã dùng một con dao nhọn cứa vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, gã sát thủ trẻ tuổi dùng giấy vệ sinh lau sạch vế máu trên sàn nhà rồi tắt điện và rời khỏi hiện trường. Trên đường về nhà, Vương vứt con dao gây án xuống mương rồi ra ao đầu lào rửa sạch tay chân. Xong xuôi, Vương phóng xe về nhà tắm giặt và ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm say thức dậy, Vương đi lòng vòng trong làng nghe ngóng tin tức. Khi thấy mọi người bàn tán chuyện bà T. bị sát hại, Vương hùa vào bình luận, thăm hỏi nhằm mục đích trách nghi ngờ.



Sau đó, ngày 11/2/2016, Vương xin bố mẹ lên nhà chị gái ở Hà Nội chơi. Đến ngày 13/2/2016 thì bị bắt và điều tra về hành vi Giết người. Sau đó ít lâu vụ án được đưa ra xét xử.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội, tỏ rõ sự ăn năn hối cải. Căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án và hành vi của bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Vương 18 năm tù về tội “Giết người”, 03 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Do thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên tổng hợp hình phạt của hai tội danh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 18 năm tù. Đồng thời buộc bồi thường cho gia đình người bị hại tổng các khoản là 68.650.000đ.

Vụ án nêu trên cũng phản ánh tình trạng đáng báo động về tội phạm vị thành niên, là bài học cảnh tỉnh đối với những bậc làm cha mẹ trong việc quản lý, giáo dục con cái đặc biệt là đối với con cái chưa thành niên.

Nga Đỗ (t/h)